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Ученые назвали важный этап мытья рук для защиты от коронавируса, который часто забывают
Источник материала: Tut.by
Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, людей
— Сушить руки важно потому, что так мы не только удаляем влагу — но и за счет трения снижаем микробную нагрузку и перенос микроорганизмов в окружающую среду (чаще всего это случается с влажной кожи).
Мы проводили
В нашем обзоре основное внимание уделялось влиянию сушки рук на распространение бактерий, а не вирусов — но данные будут актуальны и при рассмотрении возможной передачи коронавируса в больницах (особенно с учетом рекомендаций ВОЗ относительно частого мытья рук). В общественном туалете разница между разными методами сушки менее критична: риск перекрестного заражения там ниже, чем в медучреждениях.
Но в целом, наше исследование служит напоминанием о том, что правильная и эффективная сушка рук является неотъемлемой частью гигиены рук независимо от того, находитесь ли вы в больнице, на приеме у врача или просто в офисе.
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Одним из важных этапов мытья рук является их сушка - о чем часто забывают.
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