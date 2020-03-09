Ученые назвали важный этап мытья рук для защиты от коронавируса, который часто забывают

Источник материала: Tut.by

Для того, чтобы не заболеть коронавирусом, людей просят чаще мыть руки: с мылом и примерно 20 секунд. Но одним из важных этапов мытья рук является их сушка — о чем часто забывают. Лучше всего делать это одноразовым бумажным полотенцем, особенно в медучреждениях, пишет The Conversation . К такому выводу пришли Джулиан Хант и Джон Гаммон из Университета Суонси (Великобритания), которые сравнили эффективность разных способов высушить руки.



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— Сушить руки важно потому, что так мы не только удаляем влагу — но и за счет трения снижаем микробную нагрузку и перенос микроорганизмов в окружающую среду (чаще всего это случается с влажной кожи).

Мы проводили обзор , где анализировали важность сушки рук — и возможные последствия от нарушения этого правила в учреждениях здравоохранения. Полученные данные показывают: сушилки для рук с горячим воздухом и тканевые полотенца могут быть не лучшим способом — особенно в больнице. Например, сушилки с горячим воздухом могут могут увеличить рассеивание частиц и микроорганизмов в воздухе, загрязняя окружающую среду. А тканевые рулонные полотенца, когда рулон подходит к концу, часто используются повторно. Самый гигиеничный метод — это одноразовые бумажные полотенца.

В нашем обзоре основное внимание уделялось влиянию сушки рук на распространение бактерий, а не вирусов — но данные будут актуальны и при рассмотрении возможной передачи коронавируса в больницах (особенно с учетом рекомендаций ВОЗ относительно частого мытья рук). В общественном туалете разница между разными методами сушки менее критична: риск перекрестного заражения там ниже, чем в медучреждениях.

Но в целом, наше исследование служит напоминанием о том, что правильная и эффективная сушка рук является неотъемлемой частью гигиены рук независимо от того, находитесь ли вы в больнице, на приеме у врача или просто в офисе.