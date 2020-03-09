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В Могилевской области открыли «горячую линию» по коронавирусу
09.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.
Телефон — 8 (0222) 63-53-60
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В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Телефон — 8 (0222) 63-53-60
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