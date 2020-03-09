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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

09.03.2020 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня.

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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Именно ее можно считать родоначальницей мощнейших ракетных установок, которые и сегодня являются весомым аргументом в военном диалоге.

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Александр Долгович, преподаватель кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:
Любое из государств значительное внимание уделяет своей безопасности. И для обеспечения этой безопасности приоритетным направлением в разработке реактивных систем является, конечно, разработка реактивных систем залпового огня. Так как они являются оружием сдерживания и могут повлиять кардинально на ход событий и сорвать все планы противника по наступлению.

На сегодняшний момент на вооружении ракетных войск и артиллерии в Республике Беларусь состоят реактивные системы залпового огня 9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и В-200 «Полонез».

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Из самых новых разработанных реактивных систем залпового огня является В-200 «Полонез». В нем уже применяется одноступенчатая ракета с отделяемой боевой частью управляемой, для которой в данных полетного задания уже задается конкретная точка прицеливания. В связи с этим в реактивной системе залпового огня В-200 успешно освоен и режим одиночной стрельбы.

«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»

«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Александр Долгович

 
 
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Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида...
 
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