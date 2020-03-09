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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»
Источник материала: СТВ
Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня.
Именно ее можно считать родоначальницей мощнейших ракетных установок, которые и сегодня являются весомым аргументом в военном диалоге.
Александр Долгович, преподаватель кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:
На сегодняшний момент на вооружении ракетных войск и артиллерии в Республике Беларусь состоят реактивные системы залпового огня 9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и В-200 «Полонез».
Из самых новых разработанных реактивных систем залпового огня является В-200 «Полонез». В нем уже применяется одноступенчатая ракета с отделяемой боевой частью управляемой, для которой в данных полетного задания уже задается конкретная точка прицеливания. В связи с этим в реактивной системе залпового огня В-200 успешно освоен и режим одиночной стрельбы.
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«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»
Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида...
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