«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»

Источник материала: СТВ

Ставшая одним из самых известных и популярных символов оружия Великой Отечественной, рожденная под залпы фашистов «катюша» стала прообразом и нового вида артиллерии – реактивных систем залпового огня.

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Именно ее можно считать родоначальницей мощнейших ракетных установок, которые и сегодня являются весомым аргументом в военном диалоге.





Александр Долгович, преподаватель кафедры устройства и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Республики Беларусь:

Любое из государств значительное внимание уделяет своей безопасности. И для обеспечения этой безопасности приоритетным направлением в разработке реактивных систем является, конечно, разработка реактивных систем залпового огня. Так как они являются оружием сдерживания и могут повлиять кардинально на ход событий и сорвать все планы противника по наступлению.

На сегодняшний момент на вооружении ракетных войск и артиллерии в Республике Беларусь состоят реактивные системы залпового огня 9К51 «Град», 9К57 «Ураган», 9К58 «Смерч» и В-200 «Полонез».









Из самых новых разработанных реактивных систем залпового огня является В-200 «Полонез». В нем уже применяется одноступенчатая ракета с отделяемой боевой частью управляемой, для которой в данных полетного задания уже задается конкретная точка прицеливания. В связи с этим в реактивной системе залпового огня В-200 успешно освоен и режим одиночной стрельбы.

«У немцев такого оружия, как «катюша», вообще не было»





О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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