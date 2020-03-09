К сожалению, люди не всегда заботятся о своей безопасности и безопасности своих близких. Забывая об элементарных правилах, они нередко становятся героями сводок чрезвычайных происшествий. Чтобы поводов для таких сообщений было как можно меньше, в нашем районе активно работают смотровые комиссии.

Работа смотровых комиссий помогает избежать несчастных случаев, вызванных неосторожностью граждан. Ее суть заключается в проведении обследований домовладений и выявлении недостатков, создающих угрозу безопасности.

В состав смотровой комиссии при Озерицко-Слободском сельском исполнительном комитете традиционно входит председатель, специалист сельисполкома, а также представители заинтересованных служб — всего более 50 человек. Цифра внушительная. Это связано с тем, что на территории сельсовета расположено 38 садовых товариществ, председатели которых с этого года также включены в состав смотровой комиссии.

Как рассказал председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета Дмитрий Кудин, члены смотровых комиссий при обходах домовладений обращают внимание на все, что касается безопасности, и не только пожарной. Во время регулярных обходов домовладений они стараются попасть в каждый дом, независимо от того, благополучная семья или находится в зоне риска. Беда может произойти в любом домовладении.

В один из профилактических рейдов корреспондент «КС» отправился вместе со смотровой комиссией Озерицко-Слободского сельсовета.

Дом, где проживает семья пенсионеров, — первый в списке обхода. После короткой беседы у входа, хозяева приглашают членов комиссии в дом. Газовый котел, проводка в коробах, вытяжка на кухне в рабочем состоянии, установлен АПИ — претензий к жильцам у комиссии не оказалось.

В следующем доме смотровую комиссию встретила гостеприимная хозяйка. Все исправно работает, все требования соблюдены, в доме чистота и порядок. Поводов для волнения за жильцов этого дома нет. Смотровая комиссия продолжает свою работу.

— По результатам обследования противопожарного состояния дома заполняется учетная форма, — вводит в курс дела Дмитрий Георгиевич. — В этом документе есть рекомендации по устранению выявленных нарушений норм и правил.

Помимо обходов домовладений в деятельности смотровых комиссий используется целый ряд эффективных форм работы с населением для того, чтобы обеспечить безопасные условия проживания граждан. Это и приглашение на сельские сходы, и даже смс-оповещение. Последняя форма, кстати, в Озерицко-Слободском сельсовете применяется недавно, но уже показала себя очень эффективной.

Виктория КИРБАЙ.

На снимке: Дмитрий Кудин вручает хозяйке домовладения профилактическую листовку.

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