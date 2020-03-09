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Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

09.03.2020 13:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах и прочее, что, мол, вот в канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют тогда только смысл, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет.

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством...
 
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