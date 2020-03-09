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Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»
Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством...
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