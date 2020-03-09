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Лукашенко призвал наладить сбор вторсырья
09.03.2020 15:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси требует, чтобы в стране научились работать с отходами.
Сегодня, 9 марта, на совещании с руководством Сомина поднимался вопрос создания стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров.
Белорусское правительство предлагает начать использовать депозитную систему обращения потребительской тары из-под воды и напитков. В свою очередь Лукашенко в пример поставил Швейцарию, где более 90 % нормального продукта получают из отходов.
По его словам, «нельзя ждать, пока жареный петух клюнет в одно место, как с той нефтью». Потом придется искать альтернативные варианты, договариваться и прочее.
«Деньги под ногами, взять не можем!» - подчеркнул Лукашенко.
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Президент Беларуси требует, чтобы в стране научились работать с отходами.
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