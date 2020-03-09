Лукашенко призвал наладить сбор вторсырья

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси требует, чтобы в стране научились работать с отходами.

Сегодня, 9 марта, на совещании с руководством Сомина поднимался вопрос создания стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров.

Белорусское правительство предлагает начать использовать депозитную систему обращения потребительской тары из-под воды и напитков. В свою очередь Лукашенко в пример поставил Швейцарию, где более 90 % нормального продукта получают из отходов.

По его словам, «нельзя ждать, пока жареный петух клюнет в одно место, как с той нефтью». Потом придется искать альтернативные варианты, договариваться и прочее.

«Деньги под ногами, взять не можем!» - подчеркнул Лукашенко.