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Под Оршей перевернулась LADA Vesta: водитель погиб
Источник материала: Партизан
В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.
Авария случилась утром 9 марта в деревне Туминичи, передает
29-летний водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет – транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии парень погиб на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.
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