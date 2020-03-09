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Под Оршей перевернулась LADA Vesta: водитель погиб

09.03.2020 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.

Авария случилась утром 9 марта в деревне Туминичи, передает ctv.by

29-летний водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет – транспортное средство опрокинулось.  

В результате аварии парень погиб на месте.  

По факту ДТП проводится проверка.  
 
 
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В Оршанском районе при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель.
 
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