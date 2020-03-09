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Открыт весенний сезон ружейной охоты

09.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Открыт весенний сезон ружейной охоты

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что со второй субботы марта по второе воскресенье мая в Республики Беларусь в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, разрешается ружейная охота на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, а также на самцов (селезней) уток: кряквы, свиязя, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой.

С третьей субботы марта по второе воскресенье мая с 18 до 22 часов на самцов вальдшнепа.  

Разрешенные способы охоты на гусей – ружейный из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), и (или) профилей, и (или) чучел гуся. На селезней уток – ружейный из засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью подсадной утки (уток) и (или) чучела (чучел) и манка. На вальдшнепа – ружейный из засады (на тяге).

Допускается применять гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. В случае необходимости перемещения к месту охоты и обратно, а также в запретное время, оружие должно быть обязательно разряжено и зачехлено.

Для розыска и подачи добытой дичи можно использовать охотничьих собак: терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.

Скрадок – это отдельное (обособленное) укрытие, обеспечивающее маскировку охотника не менее, чем с двух сторон. Для сооружения скрадка могут использоваться как искусственные (маскировочные сетки, брезент, пленка и т.п.), так и естественные (сено, солома, ветки древесно-кустарниковой растительности, и т.п.) материалы. 

Скрадком может быть шалаш, полностью крытый или открытый сверху, окоп (яма), накрытые маскировочной сетью и (или) иным материалом кусты или другие предметы. В качестве используемых укрытий могут применяться составленные тюки (катушки) соломы, скирда или стог с вырытым для охотника углублением и иные подобные предметы. 

Не являются скрадками естественные насаждения (в том числе отдельные деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные элементы местности, не оборудованные указанными выше способами, а также надетые на охотника элементы одежды (костюмы, куртки и т.п.) или другие предметы.

В весеннем сезоне охоты на гусей или селезней уток допускается использование вместо скрадка, маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях (маскировку).

В случае необходимости добора подраненного гуся охотник может покинуть скрадок с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся вне скрадка на расстоянии не более 300 м от него. При этом применять оружие разрешено только для добора данного подранка. 

При охоте в весеннем сезоне  на селезней уток подманивание обязательно! 

В качестве средств подманивания необходимо использовать либо подсадную утку (уток), либо чучело (чучела) и манок (манки). Допускается использование подсадной утки одновременно с чучелами и (или) манком. В то же время, использование только манка без чучела (чучел) или чучела (чучел) без манка не допускается. Разрешается добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к подсадной утке или чучелу селезней. Весенняя охота на пролетающих птиц (кроме гусей и вальдшнепа) запрещена. 

Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и селезней уток не может превышать 28 охотничьих дней установленных для данного вида охотничьего животного. Конкретные сроки устанавливаются решениями пользователей охотничьих угодий. 

Также важно помнить, что существуют территории, на которых запрещается охота на отдельные виды птиц в весенний сезон охоты.

О конкретных территориях Вы можете узнать в охотхозяйствах.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь  8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира


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Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что со второй субботы марта по второе воскресенье мая в Республики
 
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