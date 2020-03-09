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Ожидание - реальность. Как говорить о зарплате с работодателем?
Источник материала: Tut.by
Определитесь, сколько «стоят» ваши навыки и опыт
Прежде чем заняться поиском работы, сформируйте ожидаемую оплату труда за опыт и навыки, приобретенные за последние годы. Согласитесь, что нелогично будет переходить с одной организации в другую, ожидая трудиться за меньший доход. Исключением будет изнурительный поиск работы, при котором уровнем зарплаты можно частично поступиться.
Если сомневаетесь в том, какой доход соответствует вам, изучите предложения нескольких компаний. Сопоставьте зарплату «чистыми» и список обязанностей. Хотите получать больше, а по требованиям не дотягиваете? Повысьте навыки на доступных должностях, а далее рассмотрите возможность карьерного роста в той же компании или переход в другую.
Также можно обозначить зарплатные ожидания в резюме или на собеседовании в многообещающей компании, которая не указывала уровень дохода в вакансии.
Как обозначить зарплатные ожидания в резюме
Нетрудно догадаться, что в первую очередь организации изучают те резюме, в которых соискатель указал предполагаемую зарплату. От этого критерия зависит скорость принятия решения рекрутером о встрече.
Не указывать ожидаемый доход выгодно тому, у кого большой послужной список — такого специалиста явно захотят пригласить на интервью или выслушать его пожелания по телефону. Однако и здесь необходимо четко представлять: как обозначить зарплатные ожидания, чтобы сориентироваться в первом разговоре.
Как говорить о зарплате с работодателем
Вы подготовились к собеседованию: надели деловой костюм, пришли вовремя, продумали вступительную речь о себе. Только как и когда говорить о зарплате с работодателем? Чтобы встреча прошла максимально комфортно и принесла оставила положительное впечатление у обеих сторон, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Если я первым заговорю о зарплате? Нанимателю скорее покажется, что вы мало заинтересованы процессом работы и пришли ради дохода.
Если не хочу первым называть сумму. Формулируйте ответ с обозначением «от», например: «хочу получать от такой-то суммы». Если понимаете, что круг обязанностей шире, чем указано в резюме, то цифра может вырасти.
Если спросят, где еще я был на собеседовании. Не стоит кичиться спросом других организаций на вас и тем более делиться информацией о предлагаемых доходах.
Если не понимаю, о какой сумме мне говорят. Не бойтесь на встрече уточнять информацию, оставшуюся непонятной из вакансии. Помните, что собеседование должно быть информативным как для компании, так и для вас.
Теперь зная, как говорить о зарплате на собеседовании, вы будете вооружены и сможете отвечать на вопросы быстро и уверенно. Кстати, помощь в поиске работы окажет каждое
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У каждого современного человека возникает вопрос: как говорить о зарплате перед устройством на работу? Сегодня редакцияTAM.BY без стеснений расскажет тонкости дела,...
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