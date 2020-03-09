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Ожидание - реальность. Как говорить о зарплате с работодателем?

09.03.2020 17:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


У каждого современного человека возникает вопрос: как говорить о зарплате перед устройством на работу? Сегодня редакция TAM.BY без стеснений расскажет тонкости дела, чтобы на собеседовании не стеснялись вы.

Определитесь, сколько «стоят» ваши навыки и опыт

Прежде чем заняться поиском работы, сформируйте ожидаемую оплату труда за опыт и навыки, приобретенные за последние годы. Согласитесь, что нелогично будет переходить с одной организации в другую, ожидая трудиться за меньший доход. Исключением будет изнурительный поиск работы, при котором уровнем зарплаты можно частично поступиться.

Если сомневаетесь в том, какой доход соответствует вам, изучите предложения нескольких компаний. Сопоставьте зарплату «чистыми» и список обязанностей. Хотите получать больше, а по требованиям не дотягиваете? Повысьте навыки на доступных должностях, а далее рассмотрите возможность карьерного роста в той же компании или переход в другую.

Также можно обозначить зарплатные ожидания в резюме или на собеседовании в многообещающей компании, которая не указывала уровень дохода в вакансии.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как обозначить зарплатные ожидания в резюме

Нетрудно догадаться, что в первую очередь организации изучают те резюме, в которых соискатель указал предполагаемую зарплату. От этого критерия зависит скорость принятия решения рекрутером о встрече.

Не указывать ожидаемый доход выгодно тому, у кого большой послужной список — такого специалиста явно захотят пригласить на интервью или выслушать его пожелания по телефону. Однако и здесь необходимо четко представлять: как обозначить зарплатные ожидания, чтобы сориентироваться в первом разговоре.

Как говорить о зарплате с работодателем

Вы подготовились к собеседованию: надели деловой костюм, пришли вовремя, продумали вступительную речь о себе. Только как и когда говорить о зарплате с работодателем? Чтобы встреча прошла максимально комфортно и принесла оставила положительное впечатление у обеих сторон, придерживайтесь следующих рекомендаций.


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com
  • Первым о зарплате должны говорить не вы. Оставьте это право сотруднику компании, пригласившего вас: не бойтесь, спросить о зарплате не забудут. В больших компаниях интервью проводится в несколько этапов: в таком случае тема дохода обсуждается на последней, решающей встрече.

Если я первым заговорю о зарплате? Нанимателю скорее покажется, что вы мало заинтересованы процессом работы и пришли ради дохода.

  • Спрашивают — отвечайте честно, не хитрите. В момент «икс», когда наконец спрашивают «на какую зарплату вы рассчитываете?» — отвечайте сразу и не ждите, пока сотрудник начнет выуживать из вас цифры. Замалчиванием вы не поднимите цену себе.

Если не хочу первым называть сумму. Формулируйте ответ с обозначением «от», например: «хочу получать от такой-то суммы». Если понимаете, что круг обязанностей шире, чем указано в резюме, то цифра может вырасти.

  • Не приводите в пример другие компании. Истина познается в сравнении, но не всегда: на интервью разного рода рассказы о конкурентах не будут уместными. Особенно если пример несет негативный подтекст: «а я вчера был в другой компании, там бесплатный кофе и удобный график».

Если спросят, где еще я был на собеседовании. Не стоит кичиться спросом других организаций на вас и тем более делиться информацией о предлагаемых доходах.

  • 5. Называйте сумму «чистыми». Говорить о зарплате с работодателем важно «на одном языке», чтобы обе стороны понимали друг друга. Нередки случаи, когда работодатель размещает в вакансии информацию о зарплате без вычета налогов: соискателю сумма кажется привлекательной, и он охотно откликается на предложение. Истина открывается в конце собеседования или на момент подписания договора.

Если не понимаю, о какой сумме мне говорят. Не бойтесь на встрече уточнять информацию, оставшуюся непонятной из вакансии. Помните, что собеседование должно быть информативным как для компании, так и для вас.

Теперь зная, как говорить о зарплате на собеседовании, вы будете вооружены и сможете отвечать на вопросы быстро и уверенно. Кстати, помощь в поиске работы окажет каждое кадровое агентство в Минске из каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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У каждого современного человека возникает вопрос: как говорить о зарплате перед устройством на работу? Сегодня редакцияTAM.BY без стеснений расскажет тонкости дела,...
 
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