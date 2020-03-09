|
Блефует? Россия заявила, что готова к падению цен на нефть до $25
Источник материала: Партизан
Российский Минфин заявил, что за счет денег из Фонда национального благосостояния власти РФ готовы компенсировать потери от падения цен на нефть.
По уверению Минфина РФ, если цены снизятся до $25-30 за баррель, то подушки безопасности хватит России на 6-10 лет.
На 1 марта 2020 года в фонде аккумулировано 10,1 трлн российских рублей. Это примерно $149,6 млрд в эквиваленте.
Напомним, белорусский бюджет был сверстан из расчета, что средняя цена на нефть в 2020-м году будет $60.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский Минфин заявил, что за счет денег из Фонда национального благосостояния власти РФ готовы компенсировать потери от падения цен на нефть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)