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Блефует? Россия заявила, что готова к падению цен на нефть до $25

09.03.2020 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский Минфин заявил, что за счет денег из Фонда национального благосостояния власти РФ готовы компенсировать потери от падения цен на нефть.

По уверению Минфина РФ, если цены снизятся до $25-30 за баррель, то подушки безопасности хватит России на 6-10 лет.

На 1 марта 2020 года в фонде аккумулировано 10,1 трлн российских рублей. Это примерно $149,6 млрд в эквиваленте.

Напомним, белорусский бюджет был сверстан из расчета, что средняя цена на нефть в 2020-м году будет $60.
 
 
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Российский Минфин заявил, что за счет денег из Фонда национального благосостояния власти РФ готовы компенсировать потери от падения цен на нефть.
 
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