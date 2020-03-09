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Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во французских Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя инцидент произошел на прошлой неделе, видео в сети появилось только сейчас.
19-летняя лыжница упала во время катания по склону и провалилась в сугроб. Она оказалась полностью засыпана снегом. На поверхности остались только ее ноги. Девушка начала задыхаться, однако в этот момент ей на помощь пришел 23-летний британец.
Через некоторое время к нему присоединился еще один очевидец. В итоге все закончилось благополучно – девушка не пострадала и отделалась лишь испугом.
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Новости Франции. Во французских Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя инцидент произошел...
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