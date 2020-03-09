ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом

09.03.2020 16:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во французских Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя инцидент произошел на прошлой неделе, видео в сети появилось только сейчас.

19-летняя лыжница упала во время катания по склону и провалилась в сугроб. Она оказалась полностью засыпана снегом. На поверхности остались только ее ноги. Девушка начала задыхаться, однако в этот момент ей на помощь пришел 23-летний британец.  

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом

Через некоторое время к нему присоединился еще один очевидец. В итоге все закончилось благополучно – девушка не пострадала и отделалась лишь испугом.

Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во французских Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя инцидент произошел...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Настоящий полковник». Пенсионерка из Лиды поверила в историю «военнослужащего», воевавшего в Ираке, и отправила ему 1700 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика