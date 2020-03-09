Были видны только ноги. В Альпах спасли лыжницу, которую засыпало снегом

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во французских Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя инцидент произошел на прошлой неделе, видео в сети появилось только сейчас.

19-летняя лыжница упала во время катания по склону и провалилась в сугроб. Она оказалась полностью засыпана снегом. На поверхности остались только ее ноги. Девушка начала задыхаться, однако в этот момент ей на помощь пришел 23-летний британец.









Через некоторое время к нему присоединился еще один очевидец. В итоге все закончилось благополучно – девушка не пострадала и отделалась лишь испугом.



