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У «Джентльменов» наконец-то появился конкурент в прокате (и это мультик)
Источник материала: Tut.by
Как и всегда по понедельникам, делимся новостями от столичных кинотеатров. «
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 2 — 8 марта
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Falcon Club Бутик Кино
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АртКинотеатр
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Самое любопытное, что за право зваться лидером недели в столичном прокате с «Джентльменами» конкурирует мультик. О нем и расскажем.
Премьера недели — «Вперед»
Это новый пиксаровский мультфильм, который «Кинопоиск»
По сюжету братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Говорят, мультфильм получился очень душевным.
Бонус от редакции — «Человек-невидимка»
А вот картина, на которую вы могли совсем не обратить внимания. В своей новой работе Ли Уоннелл («Пила», «Апгрейд») без лишних сантиментов берется осмысливать, можно ли стать свободным после пережитого опыта насилия. В итоге у него получился психологический триллер со смачными джампскейрами — отличная упаковка для подобного исследования. Главную роль здесь исполнила актриса Элизабет Мосс, звезда «Рассказа служанки» и «Квадрата» — и мы не придумали, кто бы лучше нее вписался в это амплуа. После просмотра есть вероятность сильно загнаться, так что лишний раз подумайте: а оно вам надо? На самом деле надо, тем более что фильм уже возглавил американский прокат.
Вот синопсис фильма: на первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.
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Как и всегда по понедельникам, делимся новостями от столичных кинотеатров. «Джентльмены» Гая Ричи становились лидером проката столько раз, что мы уже начали...
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