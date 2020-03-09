У «Джентльменов» наконец-то появился конкурент в прокате (и это мультик)

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, делимся новостями от столичных кинотеатров. « Джентльмены » Гая Ричи становились лидером проката столько раз, что мы уже начали забывать, что может быть иначе. И все бы наверняка заскучали, если бы вдруг у фильма не появился конкурент. Новости с кассовых полей — в традиционном дайджесте AFISHA.TUT.BY.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 2 — 8 марта

SilverScreen

1. Джентльмены

2. Вперед

3. Отель «Белград»

4. Человек-невидимка

5. Лед 2

КиноМинска

1. Вперед

2. Отель «Белград»

3. Джентльмены

4. Человек-невидимка

5. Лед 2

Falcon Club Бутик Кино

1. Джентльмены

2. Отель «Белград»

3. Вперед

4. Просто помиловать

5. Остров фантазий

АртКинотеатр

1. Вперед

2. Лед 2

3. Отель «Белград»

4. Джентльмены

5. Просто помиловать

Самое любопытное, что за право зваться лидером недели в столичном прокате с «Джентльменами» конкурирует мультик. О нем и расскажем.

Премьера недели — «Вперед»



Кадр из мультфильма

Это новый пиксаровский мультфильм, который «Кинопоиск» называет одним из главных событий весны в кино. Хотя бы поэтому стоит обратить на него внимание и, если это возможно, сходить в кино всей семьей.

По сюжету братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Говорят, мультфильм получился очень душевным.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля Расписание и билеты

Бонус от редакции — «Человек-невидимка»

А вот картина, на которую вы могли совсем не обратить внимания. В своей новой работе Ли Уоннелл («Пила», «Апгрейд») без лишних сантиментов берется осмысливать, можно ли стать свободным после пережитого опыта насилия. В итоге у него получился психологический триллер со смачными джампскейрами — отличная упаковка для подобного исследования. Главную роль здесь исполнила актриса Элизабет Мосс, звезда «Рассказа служанки» и «Квадрата» — и мы не придумали, кто бы лучше нее вписался в это амплуа. После просмотра есть вероятность сильно загнаться, так что лишний раз подумайте: а оно вам надо? На самом деле надо, тем более что фильм уже возглавил американский прокат.

Вот синопсис фильма: на первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Когда: уже в кино

Где: почти во всех кинотеатрах

Сколько: от 5,50 рубля Расписание и билеты

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