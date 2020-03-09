ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

09.03.2020 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил 9 марта министр здравоохранения, в настоящее время готовится постановление по порядку согласования вывоза таких средств из страны.

Задержан минчанин, который хотел продать 12 тысяч медицинских масок через соцсети

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

Подобные ограничения, к примеру, уже действуют в России. Чтобы предотвратить искусственный дефицит средств, которые спекулянты могут вывозить главным образом в страны с наиболее неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, запрещен вывоз масок, респираторов, спецкостюмов и других изделий.

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус

Добавим, студенты БНТУ, которые ранее не находились под медицинским наблюдением, возвращаются в аудитории. 10 марта они приступят к занятиям.

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вывоз дезинфицирующих средств за пределы Беларуси могут ограничить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил 9 марта министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ситуация страшная". Что говорят бюджетники, получив зарплату за февраль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика