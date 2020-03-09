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Власти хотят поддержать рублем некоторых госслужащих. Для этого подготовили президентский указ
Источник материала: Tut.by
Власти подготовили проект президентского указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Сейчас документ находится на рассмотрении у главы государства. Об этом
Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и районных исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.
«Думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, — сказал первый вице-премьер. — При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты».
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Власти подготовили проект президентского указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Сейчас документ находится на рассмотрении у главы...
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