Власти хотят поддержать рублем некоторых госслужащих. Для этого подготовили президентский указ

Источник материала: Tut.by

Власти подготовили проект президентского указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Сейчас документ находится на рассмотрении у главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента после совещания главы государства с руководством Совмина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и районных исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

«Думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, — сказал первый вице-премьер. — При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты».