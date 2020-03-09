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Власти хотят поддержать рублем некоторых госслужащих. Для этого подготовили президентский указ

09.03.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти подготовили проект президентского указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Сейчас документ находится на рассмотрении у главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента после совещания главы государства с руководством Совмина.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и районных исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

«Думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, — сказал первый вице-премьер. — При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты».

 
 
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Власти подготовили проект президентского указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Сейчас документ находится на рассмотрении у главы...
 
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