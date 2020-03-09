Зачем Сечин обвалил рубль и при чем тут Рейган

Ну поздравляю! Игорь Иванович Сечин cделал российским женщинам, а также заодно и мужчинам, большой подарок к 8 Марта — уменьшил нам всем зарплату практически на 10%. В долларовом исчислении. То есть это почти 10 процентов за один день, а что будет через неделю — рухнет оно в пропасть или вытащит его ЦБ, — мы еще не знаем. Стабильность, как и обещали.





Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства. Дмитрий Медведев ничего не делал, но тем не менее как-то при нем Россия не обрушивала мировых цен на нефть. Мишустин не осмелился противостоять Сечину — и вот результат.









Напомню, с чего все началось.





На фоне вызванного коронавирусом общего падения мировой экономики и особенно падения спроса на нефть (по оценкам Goldman Sachs, он должен сократиться на 2 млн баррелей в первом полугодии этого года) Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Из этого сокращения 1 млн баррелей должно было прийтись на страны ОПЕК, а 500 тысяч — на Россию.





Этим и воспользовалась «Роснефть». Сечин — давний враг ОПЕК и год назад даже написал письмо Путину о том, что сделка с картелем вредна для России. Замысел тут такой: если выйти из ОПЕК, цена на нефть рухнет, и это разорит американских производителей сланцевой нефти.





«Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже $40 едва ли целесообразна», — пересказывает The Bell слова Сечина.





Да и сейчас пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев был предельно откровенен. Сделка с ОПЕК, заявил Леонтьев, невыгодна России потому, что «все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти».





Короче, Россия в Вене в пятницу хлопнула дверью и отказалась не только от новой сделки, но и от действующего соглашения о сокращении добычи на $1,7 млн. На фоне кризиса и коронавируса цена на нефть немедленно рухнула, рубль тоже. А в понедельник Саудовская Аравия нанесла России ответный удар и объявила о полном снятии ограничений с добычи нефти.





После этого разверзлись все хляби небесные и распахнулись все окна неба.





Стоит ли напоминать, что в свое время именно договоренности Рональда Рейгана с Саудовской Аравией о радикальном увеличении добычи и, как следствие, снижении цены на нефть, убили Советский Союз?









Король Саудовской Аравии Фахд на встрече с Рональдом Рейганом, Дональдом Трампом и первой женой Трампа Иваной, 1985 г. Фото: Национальный архив США





На сей раз никакого Рональда Рейгана нет. Роль Рональда Рейгана исполняет Игорь Иванович Сечин.





Действия Саудовской Аравии выглядят как принуждение России к миру. Но Путин, как известно, не привык отступать, особенно если цену за его упрямство платит не он, а народ.





С точки зрения всех, кто принимает решения, ситуация выглядит прекрасно. Да, рубль рухнул, и что?





«Роснефть» снижает издержки — ведь они номинированы в рублях. Те доходы, которые недополучит «Роснефть», все равно во многом изымаются у нее в виде налогов, а под предлогом низкой цены можно всегда попросить новые льготы.





Для Кремля дальнейшее падение рубля означает финансовую изоляцию России — ну и что, плохо, что ли?





Да, конечно, плебс вовсе перестанет сводить концы с концами, иностранные лекарства (которые только и лечат) станут для него совсем недоступны, ну и?





Правящей верхушке все равно и хамон, и «мазерати», и лекарства, и даже врачей будут завозить частными самолетами. А плебсу пусть будет финансовая изоляция и, как его там, — ах да! — исторически сложившееся государственное единство, тысячелетняя история и память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога.





Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется. Верхам — золотые унитазы. А народу — тысячелетнюю историю.





Исполнен ли будет мастерский план Сечина по разорению американского сланца? Будут ли снова современные деды Щукари, потягивая водку посреди разоренной избы, сидеть, воткнувшись в телевизор, и восклицать вслед за Киселевым и Соловьевым:





«А зато мы уронили добычу в Баккене и Игл Форде!», «Сланецнаш!»?





Напомним, что с нефтегазовой точки зрения Кремль тоже живет в параллельной реальности. Нам обещали и «энергетическую сверхдержаву», и газопроводы, которые опутают Европу своими щупальцами и сделают то, что не сделали советские танки, и «Южный поток», и «Турецкий поток» (привет из Идлиба!), и нефть по 250 долларов за баррель, и «конец сланцевого пузыря».





Каждый раз эти мечтания разбивались об одну простую вещь — о фундаментальное непонимание Кремлем законов рынка, который гласит, что в экономике, как и в геометрии, нет царских путей.





Нет какого-то такого схематоза, который можно придумать за границей, чтобы всем вставить и у всех все отобрать. Дома — можно все. Можно отжать ЮКОС, можно купить ТНК.





А за границей — не получается. Нет энергетических сверхдержав, есть сырьевые придатки. Если есть спрос (в данном случае на энергию), то будет предложение.





Да, можно разорить несколько сланцевых производителей в США, после этого цена на нефть вновь поднимется и сланец вновь начнут добывать. На том же самом Баккене и Хайнесвилле.









А Саудовская Аравия, у которой и себестоимость в разы дешевле, и валютных запасов больше, и социальных обязательств и населения меньше, может использовать цену на нефть в качестве оружия на порядок эффективней России.





Проверено при распаде СССР.





Прекрасный момент выбрал Игорь Сечин для того, чтобы выступить в роли Рональда Рейгана. Коронавирус, замедление китайской экономики — и мастерский план по разорению американского сланца.





До встречи на референдуме, что называется...