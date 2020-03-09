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Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

09.03.2020 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономическая система страны должна быть нацелена на то, чтобы обеспечить интересы людей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Главе государства для утверждения был предложен пакет документов. Президент обратил внимание прежде всего на вопросы, нерешенность которых сказывается на людях. В том числе речь о защищенности сотрудников предприятий-банкротов.

Президент Беларуси: «Экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей»

Среди затронутых тем – сбор и утилизация тары и упаковки товаров (подробнее здесь), развитие электротранспорта.

Президент обратил внимание на сроки решения важных проблем. Затягивание здесь не допустимо.

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Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Один из документов, который обсуждался 9 марта на совещании, предусматривает льготы для владельцев электромобилей. Беларусь, как и многие другие страны, уже давно идет по пути создания инфраструктуры для такого транспорта, однако параллельно с этим необходимо стимулировать покупку таких авто.

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В отношении электрокаров в Евразийском экономическом союзе установлена единая ставка таможенной пошлины в 15 %, налог на добавленную стоимость для личного пользования – 20 %. Но в готовящемся проекте указа ставки будут сведены к нулю. В ближайшее время документ будет доработан.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В республике уже появилось примерно 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилям на расстояние до 100 км. С учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов мы на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечиваем.

Все государства, которые наиболее сильно продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов: освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места или использование выделенной для городского транспорта полосы.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Продолжится работа также над другими документами. В том числе еще раз изучат вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки. Она зарекомендовала себя в Норвегии, Германии, Литве. Суть ее сводится к тому, что покупатель уплачивает не только стоимость товара, но и сумму залога за тару. А при возврате использованной упаковки возвращаются и залоговые деньги.

Правительству поручено в течение нескольких месяцев подготовить подробную справку, как действует нынешняя система по сбору вторсырья и чего не хватает для ее развития, почему число пунктов сбора вторсырья не увеличивается.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Люди в материале: Дмитрий Крутой, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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