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В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.
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В результате аварии пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с телесными повреждениями.
Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, были проведены иные неотложные следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 8 01776 2 96 25, 8 029 132 46 82.
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль. По информации Следственного комитета, авария произошла 9 марта днем. За рулем...
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