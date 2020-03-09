ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек

09.03.2020 19:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.  

По информации Следственного комитета, авария произошла 9 марта днем. За рулем седельного тягача Volvo находился 47-летний водитель. Он при совершении разворота допустил столкновение с легковушкой Saab – она ехала в попутном направлении.  

В Смолевичском районе столкнулись фура и Saab. Пострадал один человек
Фото: СК   

В результате аварии пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с телесными повреждениями.  

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осмотрели место происшествия, были проведены иные неотложные  следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 8 01776 2 96 25, 8 029 132 46 82.  

В начале марта под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.   По информации Следственного комитета, авария произошла 9 марта днем. За рулем...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Вілейскім раёне пасажыр BMW ударыў ДАІшніка і атрымаў кулю ў нагу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика