В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна квартиры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лунинецком районе из окна квартиры выпала девочка.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 7 марта. Из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации 4-летней девочки. У нее были телесные повреждения.

Установлено, что ребенок находился с матерью по месту жительства. Пока женщина спала, то ее дочь выпала из окна кухни на третьем этаже дома.

Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.