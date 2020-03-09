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В Лунинецком районе 4-летняя девочка выпала из окна квартиры

09.03.2020 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лунинецком районе из окна квартиры выпала девочка.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 7 марта. Из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации 4-летней девочки. У нее были телесные повреждения.  

Установлено, что ребенок находился с матерью по месту жительства. Пока женщина спала, то ее дочь выпала из окна кухни на третьем этаже дома.  

Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка.  

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Новости Беларуси. В Лунинецком районе из окна квартиры выпала девочка.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 7 марта. Из учреждения...
 
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