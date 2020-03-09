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Сергей Румас: падение цен на нефть – это дополнительные возможности для Беларуси договориться с Россией

09.03.2020 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 марта в правительстве прокомментировали ситуацию, связанную с резким снижением цен на нефть и девальвацией российского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доллар в плюсе на 11 копеек. 9 марта торги на БВФ закончились рекордом

По словам премьер-министра, еще рано оценивать все последствия происходящего для Беларуси.

Сергей Румас: падение цен на нефть – это дополнительные возможности для Беларуси договориться с Россией

В частности, Сергей Румас отметил, что падение цен на черное золото – это дополнительные возможности для нашей страны договориться с Россией, потому что сегодняшняя ситуация значительно отличается от той, что была в декабре или январе.

Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов

Решение российского Минфина продавать валюту белорусский премьер назвал неординарным и вновь призвал не торопиться с выводами.

Сергей Румас: падение цен на нефть – это дополнительные возможности для Беларуси договориться с Россией

Люди в материале: Сергей Румас

 
 
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Новости Беларуси. 9 марта в правительстве прокомментировали ситуацию, связанную с резким снижением цен на нефть и девальвацией российского рубля, сообщили в...
 
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