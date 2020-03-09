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«Не могут рассчитывать на достойную пенсию». Президент снова высказался о предприятиях-банкротах
Источник материала: Tut.by
Власти подготовили предложения по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников. Соответствующие проект изменений находится на рассмотрении у президента. Об этом
О том, что в Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет, ранее
Александр Лукашенко 9 марта на совещании с правительством коснулся этой проблемы — гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях.
«Вопрос, что называется с бородой. Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах, что, мол, вот канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет», — заявил президент.
Эту проблему обсуждали на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел 28 февраля в Минске. Александр Лукашенко, который принимал в нем участие,
В конце 2019 года профсоюзы
По концепции, предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.
Профсоюзы не первый год
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Власти подготовили предложения по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников. Соответствующие проект изменений находится на рассмотрении...
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