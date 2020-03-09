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«Не могут рассчитывать на достойную пенсию». Президент снова высказался о предприятиях-банкротах

09.03.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти подготовили предложения по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников. Соответствующие проект изменений находится на рассмотрении у президента. Об этом сообщает пресс-служба президента после совещания главы государства с руководством Совмина, на котором обсуждали пакет проектов нормативных актов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О том, что в Беларуси все больше предприятий-банкротов накапливают долги по зарплате и выплатам в ФСЗН, и, как правило, источников для погашения этой задолженности у них нет, ранее отмечали в Федерации профсоюзов. Организации, которые были ликвидированы в 2019 году, остались должны своим работникам около 9 млн рублей, поясняют профсоюзы. По их данным, с учетом долгов за предыдущие годы эта сумма составляет порядка 20 млн рублей. Профсоюзы отмечают, что в итоге «люди оказываются в очень сложной ситуации: лишаются работы и заработка, при этом теряют часть своего страхового стажа и не могут рассчитывать на достойную пенсию». В этой ситуации властям предлагают создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов.

Александр Лукашенко 9 марта на совещании с правительством коснулся этой проблемы — гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях.

«Вопрос, что называется с бородой. Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах, что, мол, вот канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет», — заявил президент.

Эту проблему обсуждали на VIII съезде Федерации профсоюзов, который прошел 28 февраля в Минске. Александр Лукашенко, который принимал в нем участие, пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам. «Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное — все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников», — отметил президент.

В конце 2019 года профсоюзы заявляли, что в Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится.

По концепции, предприятия и организации, которые теоретически могут стать банкротами, должны будут делать отчисления в специальный фонд. Взносы небольшие — всего четыре сотые процента от фонда оплаты труда. Потом из этого фонда работникам предприятий, которые обанкротились, будут платить зарплату и делать за них отчисления в ФСЗН.

Профсоюзы не первый год выступают за то, чтобы в Беларуси ввели новый механизм страхования рисков невыплаты зарплаты при банкротстве организации. В стране, как пояснял ранее председатель федерации Михаил Орда, достаточно часто возникают ситуации, когда предприятия, которые испытывают экономические трудности, не уплачивают за своих сотрудников страховые взносы. «А ведь если организация не платила в ФСЗН, то у людей не формируется страховой стаж», — отмечали профсоюзы.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти подготовили предложения по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников. Соответствующие проект изменений находится на рассмотрении...
 
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