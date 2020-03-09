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Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

09.03.2020 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за аттракционами. К содержанию и эксплуатации развлекательного оборудования, в том числе и водного, в городских парках, появится больше требований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Это подстегнет владельцев к добросовестной работе. В противном случае придется распрощаться с таким видом деятельности. Касается это как государственных организаций, так и частников.

Что делать, чтобы бизнес не превратился в опасную для жизни игрушку? Репортаж Оксаны Семашко.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

ЧП в Минске: сломался аттракцион в парке Челюскинцев. Кабинка с пассажирами соскочила с рельсов и упала на землю. Вагончик «Джамбо джета» насмерть сбил администратора. Новости с подобными заголовками год от года всплывают в самый разгар сезона развлечений.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

В 2020 году в нашей стране пошли на кардинальные меры. Новые правила по работе каруселей уже утверждены. Разработали их в МЧС, поскольку именно спасатели непосредственно и сталкиваются с последствиями ЧП на аттракционах. А вот пристальное внимание к развлечениям, которые бывают опасными, обеспечит Госпромнадзор.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Петр Климко, начальник управления Госпромнадзора:
Контроль за всеми. У нас сегодня зарегистрировано порядка 250 аттракционов. С 2011 по 2019 год в Беларуси введено в эксплуатацию 110 новых аттракционов. Меры ответственности за нарушение требований и правил различные от административной до уголовной.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Как раз в эти дни в парке Челюскинцев устанавливают новые аттракционы. Монтаж, эксплуатация, обслуживание и возможный ремонт такого «Лабиринта», батутного комплекса, детского мини-поезда – абсолютно ко всему повышенное внимание. То же самое касается и водных развлечений в аквапарках.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Те, кто отвечают за работу аттракциона, должны будут проходить специальную подготовку не реже, чем раз в пять лет. Кроме того, такие развлечения в парке будут приостанавливать во время возможной непогоды.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Этот вопрос назревал давно. Новые правила не делают никакой революции. Они обобщают имеющийся в настоящий момент опыт плюс учитывают технический регламент Евразийского экономического союза, который Беларусь ратифицировала.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

В 2020 году только в столице откроют шесть новых аттракционов для детей и взрослых. К примеру, в парке Горького появится «Летающая скамейка». Кроме того, впервые с этого года оплатить развлечение можно по мобильному с помощью QR-кода.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Сюда приезжаем уже лет десять хороших каждый год. Очень большой парк, конечно. Очень далеко до Смоленска. Как только откроются аттракционы, отпустит работа, первым делом приедем в Минск побробовать все аттракционы. Покатаемся обязательно.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Мы с друзьями часто сюда приходим. Я тут работаю рядышком, хожу часто на карусели. Мы очень ждем, правда, скорее бы уже.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Вскоре в Минске планируют установить новое 100-метровое колесо обозрения. Его разместят в парке Уго Чавеса.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Оксана Семашко, корреспондент:
По традиции сезон аттракционов в Минске открывают к концу апреля. Но, поскольку на этот раз тепло к нам пришло намного раньше, такие развлечения под открытым небом планируют организовать заблаговременно, если погода не подведет.

Правила по обеспечению безопасности аттракционов утвердили в Беларуси. Что изменится?

Люди в материале: Петр Климко, Владимир Бабивский, Оксана Семашко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за аттракционами. К содержанию и эксплуатации развлекательного оборудования, в том числе и водного, в городских...
 
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