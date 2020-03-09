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Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Сокращение объемов захоронения отходов и увеличение процента переработки извлекаемых вторичных материальных ресурсов стали ключевыми темами во время заседания коллегии Комитета государственного контроля области.

Вопросу организации обращения с твердыми коммунальными отходами придается важное значение: до 2030 года в стране планируется перейти от районных полигонов к региональным, то есть один полигон совместно с комплексным предприятием будет сортировать отходы для нескольких районов. При этом поэтапно сокращается количество существующих мини-полигонов.

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

– Проблеме использования вторичных материальных ресурсов отводится самое пристальное внимание. В этом направлении мы тесно взаимодействуем с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Итоги совместных промежуточных контрольных мероприятий свидетельствуют о наличии серьезных проблем, что требует выработки алгоритма действий по их устранению,  – отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

В области работа по сокращению мини-полигонов и их рекультивации проводится планомерно. Вместе с тем населению предоставляют альтернативу в виде индивидуальных контейнеров или контейнерных площадок. В регионе оборудованы 4242 контейнерные площадки, из них только 27% в сельской местности, а в некоторых районах количество таких площадок не достигает и 10%.

Комитет госконтроля области проанализировал, как в области построена работа с обращением твердых коммунальных отходов. Промежуточные результаты контрольно-аналитических мероприятий показали, что в ряде районов люди по-прежнему складируют отходы на ранее рекультивированных мини-полигонах, землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

По словам председателя Лидского межрайонного комитета госконтроля Александра Селицкого, во время проверок выявлено большое количество несанкционированных свалок, установлены факты ненадлежащего складирования твердых бытовых отходов, в том числе на рекультивированных мини-полигонах.

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Зачастую виной этому становится человеческий фактор: еще не сформирована до конца привычка по утилизации отходов в специально оборудованных для этого местах.

– Важно объяснить людям, что этот участок закрыт для утилизации отходов и предоставить им альтернативу. В этом плане нужно проводить обширную информационную работу, – отметил Анатолий Дорожко. – Если мы на всех стадиях выстроим правильный алгоритм действий, то сможем избежать подобных проблем в будущем.

Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Промежуточные итоги контрольно-аналитических мероприятий должны стать толчком к действию для местных органов власти и предприятий жилищно-коммунального хозяйства в решении выявленных проблем и должной организации работы на местах.

#коллегия КГК #захоронение отходов #мини-полигоны
Юлия ТИМОЩУК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
 
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Сокращение объемов захоронения отходов и увеличение процента переработки извлекаемых вторичных материальных ресурсов стали ключевыми темами во время заседания...
 
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