Сократить захоронение отходов и больше перерабатывать. В Комитете госконтроля обсудили вопросы обращения вторичных ресурсов

Источник материала: Вороновская газета





Сокращение объемов захоронения отходов и увеличение процента переработки извлекаемых вторичных материальных ресурсов стали ключевыми темами во время заседания коллегии Комитета государственного контроля области.

Вопросу организации обращения с твердыми коммунальными отходами придается важное значение: до 2030 года в стране планируется перейти от районных полигонов к региональным, то есть один полигон совместно с комплексным предприятием будет сортировать отходы для нескольких районов. При этом поэтапно сокращается количество существующих мини-полигонов.





– Проблеме использования вторичных материальных ресурсов отводится самое пристальное внимание. В этом направлении мы тесно взаимодействуем с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Итоги совместных промежуточных контрольных мероприятий свидетельствуют о наличии серьезных проблем, что требует выработки алгоритма действий по их устранению, – отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.







В области работа по сокращению мини-полигонов и их рекультивации проводится планомерно. Вместе с тем населению предоставляют альтернативу в виде индивидуальных контейнеров или контейнерных площадок. В регионе оборудованы 4242 контейнерные площадки, из них только 27% в сельской местности, а в некоторых районах количество таких площадок не достигает и 10%.

Комитет госконтроля области проанализировал, как в области построена работа с обращением твердых коммунальных отходов. Промежуточные результаты контрольно-аналитических мероприятий показали, что в ряде районов люди по-прежнему складируют отходы на ранее рекультивированных мини-полигонах, землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.









По словам председателя Лидского межрайонного комитета госконтроля Александра Селицкого, во время проверок выявлено большое количество несанкционированных свалок, установлены факты ненадлежащего складирования твердых бытовых отходов, в том числе на рекультивированных мини-полигонах.









Зачастую виной этому становится человеческий фактор: еще не сформирована до конца привычка по утилизации отходов в специально оборудованных для этого местах.

– Важно объяснить людям, что этот участок закрыт для утилизации отходов и предоставить им альтернативу. В этом плане нужно проводить обширную информационную работу, – отметил Анатолий Дорожко. – Если мы на всех стадиях выстроим правильный алгоритм действий, то сможем избежать подобных проблем в будущем.







Промежуточные итоги контрольно-аналитических мероприятий должны стать толчком к действию для местных органов власти и предприятий жилищно-коммунального хозяйства в решении выявленных проблем и должной организации работы на местах.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/