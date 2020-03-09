ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чехи построили «нетрадиционный традиционный» дом в горах. Вот как он выглядит

09.03.2020 18:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия Pavel Míček Architects построила бетонный дом с деревянным вторым этажом в горах Моравской области в Чехии. Как выглядит это сооружение для отдыха, которое как чтит традиции этого горного региона, так и привносит в них много нового, рассказывает Deezen.


Дом на 185 квадратных метров расположен на склоне, поэтому он имеет разную высоту.


Основание дома представляет собой бетонный кубоид, утопленный в склон холма, в то время как его более легкий верхний уровень представляет собой треугольную призму, обшитую досками и черепицей из лиственницы.


На нижнем уровне расположены спальни, ванные и подсобные помещения.


Благодаря этому на всем первом этаже без проблем разместили просторную гостиную со столовой и кухней, а также большим количеством места для гостей. Здесь же есть и мезонин прямо под крышей.



Отделка внутри дома повторяет внешнюю отделку из бетона и дерева.


В некоторых местах бетон остается открытым, но есть также бетонные блоки, которые покрасили в белый цвет. Лиственницей покрыты стены, полы и потолки. Из нее же сделаны кухонные шкафы и некоторая другая мебель.


Две лестницы, расположенные рядом, контрастируют друг с другом. Одна — стальная, вторая (идущая в мезонин) — деревянная.


В студии называют этот дом «нетрадиционным традиционным коттеджем в идеальном горном пейзаже».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом на 185 квадратных метров расположен на живописном склоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика