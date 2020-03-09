Чехи построили «нетрадиционный традиционный» дом в горах. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия Pavel Míček Architects построила бетонный дом с деревянным вторым этажом в горах Моравской области в Чехии. Как выглядит это сооружение для отдыха, которое как чтит традиции этого горного региона, так и привносит в них много нового, рассказывает Deezen .





Дом на 185 квадратных метров расположен на склоне, поэтому он имеет разную высоту.





Основание дома представляет собой бетонный кубоид, утопленный в склон холма, в то время как его более легкий верхний уровень представляет собой треугольную призму, обшитую досками и черепицей из лиственницы.





На нижнем уровне расположены спальни, ванные и подсобные помещения.





Благодаря этому на всем первом этаже без проблем разместили просторную гостиную со столовой и кухней, а также большим количеством места для гостей. Здесь же есть и мезонин прямо под крышей.









Отделка внутри дома повторяет внешнюю отделку из бетона и дерева.





В некоторых местах бетон остается открытым, но есть также бетонные блоки, которые покрасили в белый цвет. Лиственницей покрыты стены, полы и потолки. Из нее же сделаны кухонные шкафы и некоторая другая мебель.





Две лестницы, расположенные рядом, контрастируют друг с другом. Одна — стальная, вторая (идущая в мезонин) — деревянная.





В студии называют этот дом «нетрадиционным традиционным коттеджем в идеальном горном пейзаже».