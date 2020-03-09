III Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно даст новый импульс в развитии межрегионального сотрудничества

В текущем году Гродно станет местом проведения III Форума регионов Беларуси и Украины. Как отметил Владимир Васильевич, отвечая на вопрос журналистов о подготовке к этому важному международному событию, для Гродненщины это и большая честь, и большая ответственность. На данный момент уже согласована концепция масштабного мероприятия. Основными мероприятиями станут В его программе: пленарное заседание с участием Глав государств, встреча с главами региональных делегаций Украины, заседание двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества, а также тематические мероприятия и заседания двусторонних рабочих групп по линии министерств и ведомств, универсальная выставка и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства предприятий двух стран, концерт Дружбы. Областное руководство надеется, что Форум даст новый импульс в развитии межрегионального сотрудничества: экономического, инвестиционного, культурного.

Еще раньше - в июне - Гродно примет XIII Республиканский фестиваль национальных культур. По мнению В. В. Кравцова, фестиваль уже стал настоящим культурным брендом Гродненщины. Сейчас прорабатываются конкретные детали программы праздника, творческие коллективы из других стран. Не менее важно подготовиться к приему многочисленных гостей в плане благоустройства города и достойного сервиса.

Из злободневных тем, которая волнует большинство населения земного шара, на пресс-конференции говорили и о коронавирус е. Как отметил губернатор, на Гродненщине подтвержденных случаев заболевания не зафиксировано. По официальной информации санслужбы нет и тех, кто непосредственно контактировал с носителями вируса. Но все равно ситуация находится на постоянном контроле. Те, кто прибывает из эпидемически неблагополучных стран проходят через углубленный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска, проходят лабораторное обследование и наблюдаются в течение 14 дней.

В ходе пресс-конференции говорили и о строительстве спортивных объектов. Два небольших объекта (для игровых видов и теннисные корты) скоро появятся в областном центре.

У главы областной исполнительной власти журналисты поинтересовались ситуацией по сбережению лесного богатства, развитием производств по изготовлению экологической упаковки. Как подчеркнул Владимир Васильевич, действительно в регионе множество предприятий, которые занимается переработкой древесины, но, вместе с этим, площадь лесных угодий ежегодно увеличивается благодаря бережному и разумному подходу к использованию этого природного ресурса. Девять базисных питомников выращивают саженцы для восполнения лесных богатств. Каждый год в стране проходит республиканская акция «Неделя леса». И сейчас одним из важнейших требований и тенденция становится безотходное производство. Как сообщил губернатор, в области появятся два новых пеллетных завода – в Сморгони и Новогрудке.

На пресс-конференции был затронут и квартирный вопрос. По словам председателя облисполкома, в текущем году из средств областного и республиканского бюджетов будет затрачено 15 миллионов бел. рублей, и именно на строительство арендного жилья. Так как этот вид жилищного строительства становится все более востребованным.