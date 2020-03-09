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Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении»

09.03.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если раньше был вопрос с количеством зарядных станций, то сегодня они есть во всей стране. В 2020 году станет еще на 150 больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

Правда, спрос на них не так высок – ввозить их ни разу не выгоднее, чем обычное авто. Тот же НДС 20 %, то есть пятая часть от стоимости авто, тот же налог на пользование дорогами.

Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении»

А вот в Украине, например, в свое время, чтобы стимулировать людей к покупке, отменили ввозные пошлины на такие автомобили. Мы к этому тоже, судя по всему, совсем скоро придем.

Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении»

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Речь идет об обнулении. Освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатных парковочных местах или использовании выделенной для городского транспорта полосы на дороге. И ряд других инициатив. В принципе, Президент их все поддержал. Я думаю, в ближайшее время документ будет доработан, и он станет действительно хорошим стимулом для развития этой сферы.

Люди в материале: Дмитрий Крутой

 
 
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Новости Беларуси. Если раньше был вопрос с количеством зарядных станций, то сегодня они есть во всей стране. В 2020 году станет еще на 150 больше, сообщили в программе...
 
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