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«Находишься в космическом корабле». В Бобруйске открыли ангиографический комплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высокотехнологичные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стали доступны жителям Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городской больнице новый ангиографический комплекс принял первых пациентов. Ранее жителям Бобруйска и еще четырех районов приходилось ехать за помощью в Могилев или Минск. Теперь сложные обследования и операции будут проводить на месте.
Под пристальным наблюдением медиков Сергей Манько уже больше 10 лет. За эти годы бобруйчанину пришлось пережить три операции на сердце. Все хирургические манипуляции Сергей перенес в Могилеве, ведь в родном Бобруйске до этого дня такой возможности не было.
Сергей Манько, пациент Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:
Сейчас за такой помощью жителям Бобруйска не нужно далеко ездить. В городе открыли ангиографический комплекс. Ирина Архипова одной из первых пройдет здесь обследование.
Ирина Архипова, пациентка Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:
О том, что сердце поизносилось, Ирина узнала два года назад. Но от перспективы, что обследование и лечение сосудов проведут в родном городе, призналась, становится легче.
Ирина Архипова:
Появления такого аппарата в Бобруйске ждали не один год. Новое оборудование позволяет не только найти, но и вылечить проблемы сердечно-сосудистой системы.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Станислав Дерюжин, заведующий ангиографическим кабинетом Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:
Ожидается, что ежегодно обследование и лечение на ангиографе будут проходить порядка восьми сотен человек. И это не только жители Бобруйска.
Жанна Черноокая, заместитель главного врача Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:
Навыкам высокотехнологичных манипуляций обучены уже два специалиста больницы. Еще двое проходят подготовку. А еще местные врачи надеются, что такое оборудование поспособствует притоку молодых специалистов. Ведь мало какой хирург откажется от возможности поработать на современном аппарате.
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Новости Беларуси. Высокотехнологичные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стали доступны жителям Бобруйска, сообщили в программе...
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