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4-летняя девочка выпала из окна на третьем этаже в Лунинецком районе, пока мать спала
Источник материала: Партизан
Обстоятельства травмирования 4-летней девочки в Лунинецком районе выясняются следователями.
Об этом сообщает
Несчастный случай произошёл днём 7 марта. Вместе с малышкой дома находилась её 36-летняя мать. Однако женщина уснула. Девочка, которая осталась без присмотра, выпала на улицу, предположительно, через форточку на кухне.
О случившемся матери ребёнка сообщили соседи. Девочка получила травмы, её госпитализировали. На данный момент жизни ребёнка ничего не угрожает.
Следственный комитет проводит проверку. Известно, что в данной семье воспитываются ещё двое мальчиков.
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Обстоятельства травмирования 4-летней девочки в Лунинецком районе выясняются следователями.
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