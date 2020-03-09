ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбол. Возобновился розыгрыш Кубка Беларуси 2019/2020

09.03.2020 20:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После перерыва возобновляется розыгрыш футбольного Кубка Беларуси 2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Возобновился розыгрыш Кубка Беларуси 2019/2020

К четвертьфинальной стадии турнира остались лучшие команды белорусской Высшей лиги. И уже здорово, что в 1/4 турнира мы увидим противостояние двух самых титулованных команд отечественного футбола – столичного «Динамо» и борисовского «БАТЭ». Первая встреча пройдет в Минске.

Футбол. Возобновился розыгрыш Кубка Беларуси 2019/2020

На прямую связь с нами вышла наш корреспондент Наталья Федорцова. Подробности в видеоматериале.

Футбол. Возобновился розыгрыш Кубка Беларуси 2019/2020

Люди в материале: Наталья Федорцова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После перерыва возобновляется розыгрыш футбольного Кубка Беларуси 2019/2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К четвертьфинальной стадии турнира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Большой нефтяной обвал. Запасаться попкорном или сухарями?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика