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Под Кобрином водитель Audi насмерть сбил женщину и скрылся. Когда его задержали, он был пьян
Источник материала: Tut.by
Водитель совершил смертельное ДТП в Кобринском районе и скрылся. Об этом
Утром 9 марта в милицию обратился мужчина и сообщил, что на трассе Н855 вблизи деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни с характерными для наезда автомобилем травмами, а рядом с ней — велосипед.
Милиционеры оперативно установили личность водителя, который сбил 60-летнюю женщину. Им оказался 42-летний житель Кобринского района. Выяснилось, что 8 марта, около 21.00, он на Audi выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на местную жительницу. От полученных травм она умерла на месте происшествия.
В момент задержания водитель был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже. Следователи возбудили уголовное дело.
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В момент задержания водитель был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.
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