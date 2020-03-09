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Под Кобрином водитель Audi насмерть сбил женщину и скрылся. Когда его задержали, он был пьян

09.03.2020 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель совершил смертельное ДТП в Кобринском районе и скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: МВД

Утром 9 марта в милицию обратился мужчина и сообщил, что на трассе Н855 вблизи деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни с характерными для наезда автомобилем травмами, а рядом с ней — велосипед.

Милиционеры оперативно установили личность водителя, который сбил 60-летнюю женщину. Им оказался 42-летний житель Кобринского района. Выяснилось, что 8 марта, около 21.00, он на Audi выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на местную жительницу. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

В момент задержания водитель был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже. Следователи возбудили уголовное дело.

 
 
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В момент задержания водитель был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.
 
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