Экономист: Параллели с 1991 годом вполне уместны. Белорусам нужно готовиться к новой жизни

В понедельник 9 марта на фоне развала сделки ОПЕК обрушились нефтяные котировки, вслед за этим началось падение курса российского рубля, а ним и снижение белорусского.





UDF.BY поинтересовался у экономистов, какими могут быть последствия для отечественой экономики. поинтересовался у экономистов, какими могут быть последствия для отечественой экономики.





«Товары будут неизбежно дорожать, а значит снизятся доходы людей»





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что белорусская экономика столкнется с серьезными проблемами, если ситуация с ценами на нефть после событий 9 марта не изменится.





«Если цена за баррель останется на уровне $20-30 за баррель, это будет означать очень серьезное проседание российской экономики и российского рубля. Соответственно белорусский рубль испытает сильнейшее давление. Если же власти не будут адекватно снижать курс отечественной валюты, то это будет означать резкое удорожание белорусского рубля и нанесение удара по отечественному экспорту. Поэтому нас ждут очень серьезные перемены», – считает экономист.





По словам Романчука, при негативном сценарии экспорт снизится на 15-20%, «проседание» бюджета может превысить 5% ВВП. Белорусов ожидает сокращение доходов и пенсий.





«Думаю, уже сегодня каждый человек, который имеет рублевые сбережения, переводит их в голове в доллары и понимает, сколько он потерял. Товары будут неизбежно дорожать, а значит снизятся доходы людей», – сказал экономист.





Стоит ли ожидать девальвации белорусского рубля?





«Девальвация уже идет. Думаю, мой прогноз на 2020 год (3,2 рубля за доллар) может оказаться даже слишком оптимистичным при сохранении цены на нефть $20-30 за баррель и при ужесточении торговой политики России. Для белорусской экономики параллели с 1998 годом, и даже с 1991-м вполне могут быть уместны», – отметил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.





Романчук считает, что белорусам нужно готовиться к новой жизни.





«Это очень мощный удар под дых этой модели. Если мы будем сохранять сверхцентрализацию и надеться, что за счет государственных холдингов, концернов и чиновников спасем экономику, – это окажется напрасным.





Поэтому нужно готовиться к новой жизни, жизни без нефти, жизни с Россией, которая будет также гораздо беднее. Но вместе с тем готовиться к жизни, в которой мозги будут стоять во главе угла, а не надои, укосы и прочие валовые показатели. Модель, в которой белорусская экономика живет последние 25 лет, должна быть пересмотрена», – сказал экономист.









«Сделают все, чтобы белорусы к выборам не ощутили резкого снижения уровня жизни»





Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что белорусскому экспорту не миновать снижения.





«Снижаются цены на нефть – снижаются цены на нефтепродукты. Их продажа за границу составляла основу нашего экспорта, соответственно выручки станет меньше. Таким образом появляется два основания для девальвации белорусского рубля: в связи с конфликтом с Россией наши нефтеперерабатывающие заводы недогружены, а теперь мы начнем проигрывать еще по ценовому фактору», – сказал Желиба.





Экономист считает, что белорусский рубль недолго будет выглядеть выигрышнее российского:





«Возможно, наш рубль сейчас выглядит чуть посильнее, но, думаю, временно. Отечественная валюта в вопросах девальвации пойдет вслед за российской, иначе мы будем проигрывать по экспорту в Россию».









Когда белорусы ощутят снижение уровня жизни?





«Идут инерционные процессы, результаты не сразу проявляются. Может быть, правительство разными рычагами сможет самортизировать чем-то удар по снижению доходов. Скажем, поддержит зарплаты бюджетников, даст установку предприятиям не снижать реальные зарплаты – пусть и за счет повышения себестоимости продукции. Сделают все, чтобы белорусы к выборам не ощутили резкого снижения уровня жизни», – считает Желиба.