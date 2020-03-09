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В Лиозненском районе Renault влетел под грузовик: один человек погиб, три пострадали

09.03.2020 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще три получили травмы в аварии, которая произошла днем 9 марта в Лиозненском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, водитель Renault ехал по трассе Р21 Витебск — граница РФ. Вблизи деревни Заольша он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик Mercedes.


В результате ДТП 28-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а 38-летний с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован. Помощь медиков также понадобилась 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру Renault.

 
Теги: Витебск
 
 
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