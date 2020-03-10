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В Калинковичском районе «жигули» столкнулись с груженным баллонами МАЗом
Источник материала: Tut.by
В Калинковичском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись легковушка и груженый МАЗ,
Авария произошла недалеко от деревни Козловичи. В результате столкновения из грузовика прямо на дорогу повылетали баллоны. Из-за этого на трассе пришлось перекрыть движение.
— МАЗ вез баллоны. Не знаю, полные или нет, но они шипели. Ребята из МЧС собирали их и укладывали на обочине, — рассказал TUT.BY очевидец Антон.
ВАЗ от столкновения с грузовиком превратился в груду металла. К счастью, водитель легковушки жив, его увезла скорая.
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ВАЗ от столкновения с грузовиком превратился в груду металла. К счастью, водитель легковушки жив, его увезла скорая.
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