В Калинковичском районе «жигули» столкнулись с груженным баллонами МАЗом

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе произошло серьезное ДТП — столкнулись легковушка и груженый МАЗ, сообщается в группе «Хамство на дорогах Мозыря».





Авария произошла недалеко от деревни Козловичи. В результате столкновения из грузовика прямо на дорогу повылетали баллоны. Из-за этого на трассе пришлось перекрыть движение.

— МАЗ вез баллоны. Не знаю, полные или нет, но они шипели. Ребята из МЧС собирали их и укладывали на обочине, — рассказал TUT.BY очевидец Антон.





ВАЗ от столкновения с грузовиком превратился в груду металла. К счастью, водитель легковушки жив, его увезла скорая.