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Где наш Гай Ричи? «Брестоблкиновидеопрокат» объяснил, почему вместо «Джентльменов» показали «Лед-2»

10.03.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские любители кино возмутились отсутствием фильма Гая Ричи «Джентльмены» в афише кинотеатров города и запустили флешмоб #верникино с требованием включить громкую премьеру в репертуар и объяснить принцип выбора кинокартин к показу. Директор «Брестоблкиновидеопроката» Дмитрий Селюк ответил на претензии киноманов.


Фото: кадр из фильма «Джентльмены»

Флешмоб #верникино стартовал в соцсетях в середине февраля. Его причиной стало отсутствие в репертуарной афише брестских кинотеатров фильма Гая Ричи «Джентльмены», премьера которого в странах СНГ состоялась 13 февраля. Участники флешмоба оставляли в группе «Брестоблкиновидеопроката» в соцсетях комментарии с требованием показать картину в кинотеатрах города.

«Где. Наши. Джентльмены. Гая. Ричи?», — вопрошал пользователь Алексей Данилюк в комментарии под анонсом фильма «Калашников».

Позже один из участников флешмоба Сергей Ковалько опубликовал в своем Facebook общую претензию брестских любителей кино к областному киновидеопрокату:

«Бресткинопрокат» уже не в первый раз, абсолютно не объясняя логику своих поступков, игнорирует прокат хорошего кино, лоббирует какое-то непотребство. Последней каплей стало отсутствие «Джентльменов» Гая Ричи в кинотеатрах города. Местные сообщества любителей кино уже неделю взывают к администрации проката через флешмобы в инсте, вк и твиттере с требованиями объяснить принцип подбора кино, вернуть Гая Ричи в Брест и в последующем проводить мониторинги потребностей посетителей кинотеатров, через те же соцсети".

«Брестоблкиновидеопрокат» за право проката фильмов рассчитывается собственными средствами, не бюджетными, пояснил TUT.BY Дмитрий Селюк. Основной источник дохода — это сборы от проданных билетов.

— При этом предсказать, какой фильм «выстрелит», невозможно. Вот фильм «Холоп», к примеру, мало кто воспринимал всерьез, а у нас он два месяца собирал полные залы, — рассказал директор «Брестоблкиновидеопроката».

Афиша брестских кинотеатров составляется репертуарной комиссией. При выборе фильмов предпочтение отдается тем, которые вызовут наибольший интерес у публики. Статистика брестских кинотеатров по сборам прошлых лет показывает, что романтические российские комедии пользуются большой популярностью у зрителя и часто собирают кассу, а вот фильмы Гая Ричи — не всегда.

— Мы выбрали романтическую комедию-драму «Лед-2» с Александром Петровым в главной роли, который стартовал в День влюбленных, 14 февраля. Ничего не имеем против Гая Ричи. Но перед тем как принять решение, проводили опросы и подняли статистику по показам фильмов Гая Ричи в кинотеатрах Бреста. Цифры говорили о том, что «Лед-2» соберет больше людей. Так и получилось. На «Лед-2» у нас были полные залы. Я сожалею, что мы обидели поклонников Гая Ричи, но наши данные свидетельствовали о том, что поклонников Александра Петрова гораздо больше. Поэтому экранное время мы отдали этому фильму, — рассказал Дмитрий Селюк.

Поделить же время между двумя фильмами было невозможно, так как у дистрибьюторов есть свои требования к прокатчикам по минимальному количеству показов. Права на показ «Лед-2» продавала SPPR, которая работает со студиями Fox, Dysney, Sony, а «Джентльменов» представляла независимая кинокомпания «Вольга».

— Рисковать мы не могли. С одной стороны, у нас был фильм крупного дистрибьютора, который точно соберет залы. С другой — фильм независимой киностудии, который теоретически мог пользоваться не меньшим успехом, а мог и провалиться. Изучив рейтинги, потребность и ожидаемый результат, мы остановились на фильме «Лед-2». А жертвовать другой премьерой, чтобы показать «Джентльменов» через две недели после того, как его крутили в других кинотеатрах страны, уже нецелесообразно, — поделился Дмитрий Селюк, добавив, что облкиновидеопрокат старается включать в афишу и фильмы для ценителей кино, — В январе мы показывали оскаровские фильмы «1917» и «Маленькие женщины». Принесли они нам прибыль? Нет. Но благодаря тому что в пакет одной компании-дистрибьютора вместе с такими фильмами входят главные премьеры Sony, Dysney, Fox, в общем обороте финансовый результат получается положительный.

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Теги: Брест
 
 
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Брестские любители кино возмутились отсутствием фильма Гая Ричи «Джентльмены» в афише кинотеатров города и запустили флешмоб #верникино с требованием включить...
 
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