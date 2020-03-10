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Пластик, листья и бутылки. Парень из Африки прославился в инстаграме, пародируя наряды звезд
Источник материала: Tut.by
С помощью пластиковых стаканчиков, орехов и риса парень по имени Тохиб Адедокун Акореде из Нигери пародирует образы звезд. Его пародии оказались настолько точными, что он быстро завоевал любовь и популярность в Сети. Сейчас на его аккаунт в инстаграме подписано более 625 000 пользователей. Редакция LADY выбрала самые интересные перевоплощения.
Бейонсе
Кендалл Дженнер
Рианна
Ники Минаж
Джейсон Момоа
Карди Би
Дженнифер Лопес
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С помощью пластиковых стаканчиков, орехов и риса парень по имени Тохиб Адедокун Акореде из Нигерии пародирует образы звезд. Его пародии оказались настолько...
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