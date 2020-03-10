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Пластик, листья и бутылки. Парень из Африки прославился в инстаграме, пародируя наряды звезд

10.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С помощью пластиковых стаканчиков, орехов и риса парень по имени Тохиб Адедокун Акореде из Нигери пародирует образы звезд. Его пародии оказались настолько точными, что он быстро завоевал любовь и популярность в Сети. Сейчас на его аккаунт в инстаграме подписано более 625 000 пользователей. Редакция LADY выбрала самые интересные перевоплощения.

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Публикация от Toheeb (@funnytoheeb) 9 Янв 2020 в 3:02 PST

Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toheeb (@funnytoheeb) 24 Июн 2019 в 2:00 PDT

Рианна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toheeb (@funnytoheeb) 2 Авг 2018 в 9:25 PDT

Ники Минаж

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toheeb (@funnytoheeb) 2 Фев 2019 в 3:20 PST

Джейсон Момоа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toheeb (@funnytoheeb) 18 Ноя 2019 в 7:28 PST

Карди Би 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Toheeb (@funnytoheeb)

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С помощью пластиковых стаканчиков, орехов и риса парень по имени Тохиб Адедокун Акореде из Нигерии пародирует образы звезд. Его пародии оказались настолько...
 
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