Пластик, листья и бутылки. Парень из Африки прославился в инстаграме, пародируя наряды звезд

Источник материала: Tut.by

С помощью пластиковых стаканчиков, орехов и риса парень по имени Тохиб Адедокун Акореде из Нигери пародирует образы звезд. Его пародии оказались настолько точными, что он быстро завоевал любовь и популярность в Сети. Сейчас на его аккаунт в инстаграме подписано более 625 000 пользователей. Редакция LADY выбрала самые интересные перевоплощения.

Бейонсе

Кендалл Дженнер

Рианна

Ники Минаж

Джейсон Момоа

Карди Би

Дженнифер Лопес