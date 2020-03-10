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Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам

10.03.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 132 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Решение принято в результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.

Доступ ограничен с 9 марта, пишет 42.tut.by/
 
 
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Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 132 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных...
 
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