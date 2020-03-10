В Минске прошло первенство Беларуси по шотокан каратэ-до. Наряду с чемпионатом и кубком страны первенство является одним из трех главных стартов национального спортивного календаря. Белорусская федерация шотокан каратэ-до провела его в 29-й раз.

Эти соревнования в разное время принимали региональные центры всех областей нашей страны: Березино, Бобруйск, Борисов, Зельва, Мозырь, Пинск, Поставы и Смолевичи.

Программа нынешнего национального первенства включала в себя 20 индивидуальных и командных разделов ката шотокан, индивидуальных дзю-иппон кумитэ и шобу-иппон кумитэ. Возраст участников составлял 10-17 лет. Смолевиччину на соревнованиях представлял клуб «Гепард».

Представители клуба показали хорошие результаты: Ксения Катвицкая – 1 место в гохон кумитэ, 3 место в санбон кумитэ, в ката хейаны,ката опен и команде 12-15 лет; Ольга Хацкевич – 1 место кумитэ 10-12 лет; Зайцев Александр – два третьих места ката и гохон кумитэ; Слава Милькаманович– 2 место в ката хейаны; Баскакова Даша – 3 место в ката хейаны; Барановская Екатерина – три четвертых места ката опен и хейаны,кумитэ; Фоменко Артем – 4 место в гохон кумитэ; Кривнюк Никита – 4 место в гохон кумитэ; Есман Глеб – 4 место в санбон кумитэ; Костренков Роман – 2 место в ката хейаны, 4 место кумитэ.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото из архива клуба «Гепард».