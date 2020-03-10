В каких банках сейчас самые высокие курсы покупки и продажи доллара и евро

Источник материала: Tut.by

Доллар и евро 9 марта перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть — на 5% и 6% соответственно. В обменниках курс доллара превысил 2,4 рубля, а евро — 2,7 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких обменниках самые выгодные курсы валют.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как в обменниках отличается курс доллара

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,42 рубля — предлагают Беларусбанк и Банк ВТБ, а самый низкий — Абсолютбанк и Paritetbank (2,3680 рубля).

Самый выгодный курс покупки доллара банком — у МТБанка (2,34 рубля), а самый низкий — у Беларусбанка — 2,2450 рубля.

Как отличается курс евро

Самый низкий курс продажи банком евро — 2,689 рубля — предлагает БСБ Банк, а самый высокий — Белинвестбанк (2,752 рубля).

Выгоднее всего сдавать евро сейчас в МТБанке — 2,6580 рубля. Самый низкий курс покупки банком евро — у Беларусбанка (2,5450 рубля).

Нужно учитывать, что в разных обменниках одного банка может отличаться курс валюты.