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В каких банках сейчас самые высокие курсы покупки и продажи доллара и евро
Источник материала: Tut.by
Доллар и евро 9 марта перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть — на 5% и 6% соответственно. В обменниках курс доллара
Как в обменниках отличается курс доллара
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,42 рубля — предлагают Беларусбанк и Банк ВТБ, а самый низкий — Абсолютбанк и Paritetbank (2,3680 рубля).
Самый выгодный курс покупки доллара банком — у МТБанка (2,34 рубля), а самый низкий — у Беларусбанка — 2,2450 рубля.
Как отличается курс евро
Самый низкий курс продажи банком евро — 2,689 рубля — предлагает БСБ Банк, а самый высокий — Белинвестбанк (2,752 рубля).
Выгоднее всего сдавать евро сейчас в МТБанке — 2,6580 рубля. Самый низкий курс покупки банком евро — у Беларусбанка (2,5450 рубля).
Нужно учитывать, что в разных обменниках одного банка может отличаться курс валюты.
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