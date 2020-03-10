Верховный суд рассматривает «дело банкиров» и экс-руководителя Совбеза

Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Громкое коррупционное дело в Беларуси получило еще название «дела Втюрина», так как одним из его главных фигурантов является экс-заместитель госсекретаря Совета Безопасности, а ранее – глава службы безопасности Лукашенко.

10 марта Верховный суд начал рассмотрение дела. В нем 16 обвиняемых, в том числе – занимавших серьезные посты. Так, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток на сумму без малого 870 тыс. долларов.

Вместе с Втюриным задержан был также бывший руководитель «Белтелекома» Сергей Сиводедов.

Всего же по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмм золота, пишет tut.by .

Что касается Андрея Втюрина, то окончательная сумма вменяемой ему взятки составляет 190 тыс. долларов. Бывшего приближенного президенту задержали весной прошлого года с поличным при получении 148,6 тыс. долларов от представителя российской компании.

Как сообщал КГБ, взятки должностным лицам предоставлялись за заключение договоров, предусматривающих в том числе модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок с встроенным модулем Wi-Fi; закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации.

Несмотря ан просьбу Втюрина, суд решил рассматривать дело в открытом режиме.