Семинар-учебу провело Осиповичское районное объединение профсоюзов

Источник материала: Асiповiцкi край

Труд должен быть безопасным!

Сохранение здоровья и работоспособности человека, социально-экономические, технические, гигиенические мероприятия, система законодательных актов — все это об охране труда. Как часто мы задумываемся о ее важности в процессе каждодневно выполняемых рабочих задач?

Рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси регулярно оценивает условия работы жителей страны. Недавно техинспекторы посетили и наш район, а итогом их деятельности стал семинар-учеба, куда пригласили профсоюзных лидеров, общественных инспекторов и специалистов по охране труда организаций и предприятий Осиповщины.

Общую оценку охране труда в регионе дал главный техинспектор труда Могилевского объединения профсоюзов Николай Билан. Он отметил, что 5 представителей группы побывали на 12 предприятиях различного профиля. Основные нарушения схожи: не проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности, отсутствуют или не применяются средства индивидуальной защиты, не проверяются знания работников, нарушаются требования ОТ. Порекомендовал Билан и больше обращать внимание на состояние здоровья работников, их своевременный медицинский контроль: более 60 человек в области в 2019 году умерли на рабочем месте по состоянию здоровья.

Дополнил выступление Николая Билана главный техинспектор труда областной организации профсоюзов АПК Анатолий Буйло, который заострил внимание на положении дел именно в сельхозорганизациях. На Осиповщине оценили три: ОАО «ЖорновкаАГРО», «Авангард-Нива» и «Осиповичиагропромтехснаб». И опять же замечания в основном одинаковые. А ведь сельское и лесное хозяйство, строительство — наиболее опасные отрасли, где техника безопасности должна быть на высочайшем уровне. Даже банальное отсутствие фиксатора на складских воротах может привести к печальным последствиям. Потратить средства на организацию охраны труда куда проще, чем потом рассчитываться за последствия…

О состоянии ОТ и производственном травматизме в районе рассказала главный специалист отдела труда и занятости населения райисполкома Валентина Титова. На Осиповщине в прошлом году зафиксировано 4 смертельных случая из-за нарушений техники безопасности и охраны труда и 16 — с тяжелыми последствиями. Одно из происшествий групповое: в аварию попала машина скорой помощи ЦРБ. К сожалению, и в начале этого года уже произошло чуть менее десятка случаев производственного травматизма, в числе которых и смертельный. По некоторым из них еще ведется разбирательство.

Итоги семинара-учебы подвела председатель райобъединения профсоюзов Елена Паргачёва, которая отметила, что ФПБ в первую очередь заинтересована, чтобы труд земляков был безопасным. Рейды проводятся не для того, чтобы наказать. Главное — обратить внимание нанимателей на недостатки и добиться их устранения. Также председатель представила недавно назначенного районного общественного инспектора по ОТ Инну Готину. Теперь и она может посещать предприятия и организации Осиповщины, контролировать условия труда работников и выдавать рекомендации.

Труд должен быть безопасным, а добиться этого можно исключительно во взаимодействии.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by