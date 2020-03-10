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В Минске временно закроют выход из станции метро «Площадь Победы»

10.03.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске временно закроют выход из станции метро «Площадь Победы»
Фото из открытых источников
 
 
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На выходе №3-2 станции «Площадь Победы» будут проводиться ремонтные работы.
 
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