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Путин об ответственности Сталина за равязывание войны: Фигня и чушь собачья

10.03.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам



Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение Германии на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"

Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек", - отметил Путин. - И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".


Также Путин в очередной раз оправдал кровавого советского диктатора Сталина.

По мнению Путина, заявления западных политиков об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны — "фигня" и "чушь собачья". 

"Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", — заявил президент РФ.
 
 
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Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
 
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