Путин об ответственности Сталина за равязывание войны: Фигня и чушь собачья









интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение Германии на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин вТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"





Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".





"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек", - отметил Путин. - И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".







