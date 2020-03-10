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Путин об ответственности Сталина за равязывание войны: Фигня и чушь собачья
Источник материала: Партизан
Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение Германии на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в
Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек", - отметил Путин. - И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".
Также Путин в очередной раз оправдал кровавого советского диктатора Сталина.
По мнению Путина, заявления западных политиков об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны — "фигня" и "чушь собачья".
"Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", — заявил президент РФ.
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Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
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