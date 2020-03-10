Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Источник материала: Ивьевский край

Поздравление женщин-подопечных проекта «Консолидация и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому» принесло много радостных мгновений и эмоций.





















Волонтеры отряда «Шаг навстречу» Ивьевского ГСПЛ и волонтеры зрелого возраста Ивьевской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, совместно с председателем Кузьминой И.И, поздравили их Днем женщин, пожелали здоровья, вручили цветы и сладости. И каждая женщина была рада гостям, подаркам из рук молодых ребят, но больше всего их радовало общение, и отпускали гостей с большой неохотой.

Белорусский Красный Крест ежедневно оказывает помощь многодетным и неполным семьям, одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью. Большинство из этих категорий людей — женщины. Поэтому ежегодно сотрудники и волонтеры объединяют свои силы, чтобы сказать им слова благодарности.