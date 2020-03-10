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Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

10.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Поздравление женщин-подопечных проекта «Консолидация и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому» принесло много радостных мгновений и эмоций.

Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Приятные мгновения продлевают жизнь. Волонтеры ГСПЛ поздравляли пожилых женщин

Волонтеры отряда «Шаг навстречу» Ивьевского ГСПЛ и волонтеры зрелого возраста Ивьевской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, совместно с председателем Кузьминой И.И, поздравили их  Днем женщин, пожелали здоровья, вручили цветы и сладости. И каждая женщина была рада гостям, подаркам из рук молодых ребят, но больше всего их радовало общение, и отпускали гостей с большой неохотой.

Белорусский Красный Крест ежедневно оказывает помощь многодетным и неполным семьям, одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью. Большинство из этих категорий людей — женщины. Поэтому ежегодно сотрудники и волонтеры объединяют свои силы, чтобы сказать им слова благодарности.

 
 
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Поздравление женщин-подопечных проекта «Консолидация и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию...
 
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