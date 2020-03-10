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Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио

10.03.2020 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио
Токио после налета американской авиации. © / РИА Новости

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, осуществленные Соединенными Штатами в августе 1945 года, стали символом ужасов, которые несет война. Между тем, по числу жертв налеты с применением атомных бомб уступают бомбардировке Токио, произошедшей 10 марта 1945 года.

Жажда мести

7 декабря 1941 года ударная группировка императорского флота Японии нанесла удар по тихоокеанской базе ВМС США Перл-Харбор.

В результате налета было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель, еще 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец получили серьёзные повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолётов уничтоженными, ещё 159 были тяжело повреждены. Американцы потеряли 2403 человека убитыми и 1178 ранеными. Японцы потеряли 29 самолётов — 15 пикировщиков, 5 торпедоносцев и 9 истребителей. Были потоплены 5 сверхмалых подводных лодок. Потери в людях составили 64 человека (55 лётчиков, 9 подводников).

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Атака на Перл-Харбор не имела фатальных последствий для американского флота, но стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

Американцы жаждали мести, причем они не хотели ограничиваться уничтожением кораблей и целых морских группировок — их целью были крупнейшие города Японии, в том числе Токио.

18 апреля 1942 года состоялся так называемый «Рейд Дулиттла» — 16 средних бомбардировщиков наземного базирования B-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла, взлетев с американского авианосца «Хорнет», нанесли удар по Токио и Иокогаме. В результате около 50 японцев погибли, более 400 были ранены.

Запах напалма по утрам

Вплоть до 1945 года удаленность американских авиабаз и невозможность нахождения американских авианосцев непосредственно у берегов Японии снижали эффективность авиаударов. Но затем ситуация резко поменялась.

В 1944 году командование стратегической бомбардировочной авиацией США на Тихом океане принял на себя генерал Кертис Лемэй


Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио
Генерал Кертис Лемэй. Фото: ru.wikipedia.org

Лемэй, командовавший воздушной дивизией во время налетов союзников на города Третьего Рейха в 1943 году, полагал, что против японцев следует действовать гораздо жестче. Генерал был убежден, что незначительные жертвы неспособны подавить волю подданных императора к сопротивлению. Удар был должен стать таким, чтобы он наводил ужас на тех, кто выживет.

Вместо ударов фугасными бомбами с большой высоты Кертис Лемэй решил в ночное время обрушить на японские города зажигательные заряды. При этом сам удар должен был производиться с высоты не более 1500-2000 метров.

Лемэй учел, что большинство японских городов имеют густонаселенные районы деревянных построек, и большой пожар в этих условиях грозил катастрофическими последствиями.

Суть новой тактики американского командующего была такова: идущие тремя линиями бомбардировщики должны были сбрасывать зажигательные бомбы через каждые 15 метров. Напалмовые реки не оставляли шансов на спасение.

Если в 1943 году в США производилось 230 тонн напалма, то в 1944 году этот показатель вырос до 3,6 тыс. тонн. Однако с началом активного использования запасы напалма в американской армии стали таять буквально на глазах.

«Я видела, как один человек попал в когти огненного дракона, не успев сказать ни слова»

Лемэя это не смущало. После экспериментальных ударов по Кобе и Токио в феврале 1945 года генерал отдал команду готовиться к проведению операции под кодовым названием «Молитвенный дом».

334 американских стратегических бомбардировщика B-29 в ночь с 9 на 10 марта 1945 года взяли курс на Токио.

Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио Долг самурайской чести. Легендарная история 47 ронинов

Сил ПВО столицы Японии не хватало для того, чтобы заставить бомбардировщики отказаться от своих намерений. В два часа ночи смертоносный груз посыпался на головы японцев.

Тосико Хигасикаве было 12 лет, когда американская авиация нанесла удар по Токио в соответствии с «тактикой Лемэя». «Везде был огонь. Я видела, как один человек попал в когти огненного дракона, не успев сказать ни слова. Его одежда просто вспыхнула. Потом заживо сгорели еще два человека. А бомбардировщики все летели и летели», — вспоминала Тосико, потерявшая во время бомбардировки отца и брата.

13-летняя Коджи Кикусима, спасаясь от огня, бросилась в воду с моста. Каким-то чудом девочка уцелела, но, выбравшись из реки, живых вокруг себя не увидела. Все ее близкие погибли в ту страшную ночь.

24-летняя Сумико Морикава спасалась от огня с 4-летним сыном и восьмимесячными дочерями-двойняшками. Выжить удалось лишь матери — ее дети умерли у нее на руках.

Деревянные кварталы Токио были полностью охвачены огнем. Образовавшийся огненный смерч не дал возможности остановить пожар и стал причиной смерти тысяч людей.

Жертвами налета на Токио стали, по приблизительным оценкам, от 84 до 100 тысяч человек, около 300 тысяч получили ранения, около 1 млн остались без крова. Сгорело более 40 процентов жилого фонда города.

Потери США составили 56 самолетов: 42 было уничтожено огнём зенитных батарей, ещё 14 погибло из-за технических неисправностей или попаданий.

Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио
Токио после бомбежки. Бомбардировка была проведена Военно-воздушными силами США 10 марта 1945 года. Фото: РИА Новости

«Если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника»

Лемэй счел достигнутые результаты большим успехом, и новые удары не заставили себя ждать.

11 марта 310 бомбардировщиков совершили налет на Нагою — 5,3 кв. км города уничтожил пожар, а США не потеряли ни одного бомбардировщика.

13-14 марта было предпринято нападение 274 самолётами на Осаку, где бомбы разрушили 21 кв. км территории. В этом рейде американцы потеряли две боевых машины.

В ночь с 16 на 17 марта более 330 бомбардировщиков совершили рейд на Кобе, где была сожжена примерно половина площади города, 8000 человек погибло и 650 000 осталось без крыши над головой. 

Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио Бомба без иллюзий и домыслов. Фрагменты истории «Атомного проекта СССР»

Согласно оценкам ВВС США, тактика налётов с использованием зажигательных бомб оказалась «успешной», а потери американцев оказались намного ниже, чем при дневных рейдах. Специальная целевая группа в Вашингтоне разработала план двухэтапной кампании, нацеленной на десятки японских городов. Не ведают, что творят — это не случай американцев. Лемэй как-то заметил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

Генерал был убежден, что своими ударами, убившими десятки тысяч человек, он заставил японцев капитулировать. Правда, в действительности от момента бомбардировки Токио до капитуляции империи прошло еще полгода. Окончательно надломило японцев вступление в войну Советского Союза в августе 1945 года.

После Второй мировой войны Кертис Лемэй стал командующим Стратегическими силами ВВС США. Он не поменялся, изменился лишь противник — теперь генерал вынашивал планы разрушительных бомбардировок советских городов.

Не унимался Лемэй даже в отставке. Во время войны во Вьетнаме генерал давал рекомендации о нанесении бомбовых ударов по территории Северного Вьетнама.

«Мой рецепт решения проблемы таков: сказать им честно, что либо они втянут свои рога и прекратят свою агрессию, либо мы их вбомбим обратно в каменный век. И мы столкнём их в каменный век не сухопутными силами, а нашей воздушной или морской мощью», — говорил Лемэй журналисту.

Повторить японский опыт в аналогичных объемах у американцев не получилось. Гуманизм тут ни при чем — их остановила созданная во Вьетнаме при помощи советских специалистов система ПВО.

 
 
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10 марта 1945 года американская авиация осуществила бомбардировку Токио, в ходе которой погибли около 100 000 человек.
 
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