Огненный смерч генерала Лемэя. Как американская авиация сожгла Токио

Источник материала: Аргументы и факты

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, осуществленные Соединенными Штатами в августе 1945 года, стали символом ужасов, которые несет война. Между тем, по числу жертв налеты с применением атомных бомб уступают бомбардировке Токио, произошедшей 10 марта 1945 года.

Жажда мести

7 декабря 1941 года ударная группировка императорского флота Японии нанесла удар по тихоокеанской базе ВМС США Перл-Харбор.

В результате налета было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель, еще 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец получили серьёзные повреждения. Потери американской авиации составили 188 самолётов уничтоженными, ещё 159 были тяжело повреждены. Американцы потеряли 2403 человека убитыми и 1178 ранеными. Японцы потеряли 29 самолётов — 15 пикировщиков, 5 торпедоносцев и 9 истребителей. Были потоплены 5 сверхмалых подводных лодок. Потери в людях составили 64 человека (55 лётчиков, 9 подводников).

Атака на Перл-Харбор не имела фатальных последствий для американского флота, но стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну.

Американцы жаждали мести, причем они не хотели ограничиваться уничтожением кораблей и целых морских группировок — их целью были крупнейшие города Японии, в том числе Токио.

18 апреля 1942 года состоялся так называемый «Рейд Дулиттла» — 16 средних бомбардировщиков наземного базирования B-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулиттла, взлетев с американского авианосца «Хорнет», нанесли удар по Токио и Иокогаме. В результате около 50 японцев погибли, более 400 были ранены.

Запах напалма по утрам

Вплоть до 1945 года удаленность американских авиабаз и невозможность нахождения американских авианосцев непосредственно у берегов Японии снижали эффективность авиаударов. Но затем ситуация резко поменялась.

В 1944 году командование стратегической бомбардировочной авиацией США на Тихом океане принял на себя генерал Кертис Лемэй.

Лемэй, командовавший воздушной дивизией во время налетов союзников на города Третьего Рейха в 1943 году, полагал, что против японцев следует действовать гораздо жестче. Генерал был убежден, что незначительные жертвы неспособны подавить волю подданных императора к сопротивлению. Удар был должен стать таким, чтобы он наводил ужас на тех, кто выживет.

Вместо ударов фугасными бомбами с большой высоты Кертис Лемэй решил в ночное время обрушить на японские города зажигательные заряды. При этом сам удар должен был производиться с высоты не более 1500-2000 метров.

Лемэй учел, что большинство японских городов имеют густонаселенные районы деревянных построек, и большой пожар в этих условиях грозил катастрофическими последствиями.

Суть новой тактики американского командующего была такова: идущие тремя линиями бомбардировщики должны были сбрасывать зажигательные бомбы через каждые 15 метров. Напалмовые реки не оставляли шансов на спасение.

Если в 1943 году в США производилось 230 тонн напалма, то в 1944 году этот показатель вырос до 3,6 тыс. тонн. Однако с началом активного использования запасы напалма в американской армии стали таять буквально на глазах.

«Я видела, как один человек попал в когти огненного дракона, не успев сказать ни слова»

Лемэя это не смущало. После экспериментальных ударов по Кобе и Токио в феврале 1945 года генерал отдал команду готовиться к проведению операции под кодовым названием «Молитвенный дом».

334 американских стратегических бомбардировщика B-29 в ночь с 9 на 10 марта 1945 года взяли курс на Токио.

Сил ПВО столицы Японии не хватало для того, чтобы заставить бомбардировщики отказаться от своих намерений. В два часа ночи смертоносный груз посыпался на головы японцев.

Тосико Хигасикаве было 12 лет, когда американская авиация нанесла удар по Токио в соответствии с «тактикой Лемэя». «Везде был огонь. Я видела, как один человек попал в когти огненного дракона, не успев сказать ни слова. Его одежда просто вспыхнула. Потом заживо сгорели еще два человека. А бомбардировщики все летели и летели», — вспоминала Тосико, потерявшая во время бомбардировки отца и брата.

13-летняя Коджи Кикусима, спасаясь от огня, бросилась в воду с моста. Каким-то чудом девочка уцелела, но, выбравшись из реки, живых вокруг себя не увидела. Все ее близкие погибли в ту страшную ночь.

24-летняя Сумико Морикава спасалась от огня с 4-летним сыном и восьмимесячными дочерями-двойняшками. Выжить удалось лишь матери — ее дети умерли у нее на руках.

Деревянные кварталы Токио были полностью охвачены огнем. Образовавшийся огненный смерч не дал возможности остановить пожар и стал причиной смерти тысяч людей.

Жертвами налета на Токио стали, по приблизительным оценкам, от 84 до 100 тысяч человек, около 300 тысяч получили ранения, около 1 млн остались без крова. Сгорело более 40 процентов жилого фонда города.

Потери США составили 56 самолетов: 42 было уничтожено огнём зенитных батарей, ещё 14 погибло из-за технических неисправностей или попаданий.



Токио после бомбежки. Бомбардировка была проведена Военно-воздушными силами США 10 марта 1945 года. Фото: РИА Новости

«Если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника»

Лемэй счел достигнутые результаты большим успехом, и новые удары не заставили себя ждать.

11 марта 310 бомбардировщиков совершили налет на Нагою — 5,3 кв. км города уничтожил пожар, а США не потеряли ни одного бомбардировщика.

13-14 марта было предпринято нападение 274 самолётами на Осаку, где бомбы разрушили 21 кв. км территории. В этом рейде американцы потеряли две боевых машины.

В ночь с 16 на 17 марта более 330 бомбардировщиков совершили рейд на Кобе, где была сожжена примерно половина площади города, 8000 человек погибло и 650 000 осталось без крыши над головой.

Согласно оценкам ВВС США, тактика налётов с использованием зажигательных бомб оказалась «успешной», а потери американцев оказались намного ниже, чем при дневных рейдах. Специальная целевая группа в Вашингтоне разработала план двухэтапной кампании, нацеленной на десятки японских городов. Не ведают, что творят — это не случай американцев. Лемэй как-то заметил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

Генерал был убежден, что своими ударами, убившими десятки тысяч человек, он заставил японцев капитулировать. Правда, в действительности от момента бомбардировки Токио до капитуляции империи прошло еще полгода. Окончательно надломило японцев вступление в войну Советского Союза в августе 1945 года.

После Второй мировой войны Кертис Лемэй стал командующим Стратегическими силами ВВС США. Он не поменялся, изменился лишь противник — теперь генерал вынашивал планы разрушительных бомбардировок советских городов.

Не унимался Лемэй даже в отставке. Во время войны во Вьетнаме генерал давал рекомендации о нанесении бомбовых ударов по территории Северного Вьетнама.

«Мой рецепт решения проблемы таков: сказать им честно, что либо они втянут свои рога и прекратят свою агрессию, либо мы их вбомбим обратно в каменный век. И мы столкнём их в каменный век не сухопутными силами, а нашей воздушной или морской мощью», — говорил Лемэй журналисту.

Повторить японский опыт в аналогичных объемах у американцев не получилось. Гуманизм тут ни при чем — их остановила созданная во Вьетнаме при помощи советских специалистов система ПВО.