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В Китае - 22 300 долларов. А у нас? Завод «БЕЛДЖИ» привез электрокар Geely Geometry A

10.03.2020 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завод «БЕЛДЖИ» привез в Беларусь четыре экземпляра китайскогой электрокара Geely Geometry A. Пока — для испытаний и изучения спроса. Цены пока не объявлены. «О производстве электромобиля речь пока не идет», — подчеркнул на пресс-конференции Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ».


Geely Geometry A — это седан длиной 4736 мм и колесной базой 2700 мм. Электромотор седана развивает 163 л.с., а до «сотни» автомобиль разгоняется за 8,8 секунды.


Но давайте сразу к главноему. Geometry A оснащается литий-ионной батареей в двух вариантах емкости. Версия на 51,9 кВтч способна дать запас хода в 410 км, а батарея на 61,9 кВтч позволяет проехать 500 км. Заявленный средний расход энергии — 13,5 кВтч на 100 км. При этом на заводе уже сейчас выяснили, что при температурах близких к нулевой батареи не достигают заявленных характеристик. Проще говоря, запас хода падает.


Geely Geometry A целой россыпью электронных систем, включая удержание в полосе движения, автоматический парковщик, мониторинг подвижных предметов округ автомобиля.

На фирменной зарядной станции автомобиль заряжается с 30% до 80% за 30 минут.

Еще до старта официальных продаж в мире было собрано 27 тысяч заказов на Geometry A. В Китае цены на седан начинаются с 22 300 долларов.


— У нас пока о цене говорить рано. Надо увидеть себестоимость, рыночную среду, условия. Вот три фактора, которые влияют на формирование цены. Что касается этого автомобиля, то мы заплатили таможенную пошлину, НДС, утильсбор и оплатили сертификацию. Все это сильно повлияло на конечную цену. Мы должны принять комплекс мер, чтобы снизить себестоимость и создать конкурентную среду, — рассказал Геннадий Свидерский.

Кроме новости об электромобиле, на пресс-конференции Геннадий Свидерский заявил, что было принято решение о начале производства Geely Coolray по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

 
 
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Завод «БЕЛДЖИ» привез в Беларусь несколько экземпляров электрокара Geely Geometry A, будет изучать спрос и формировать цену. Какой она будет?
 
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