«То пусто, то густо». Владимир Гостюхин отмечает 74-летие

Источник материала: Аргументы и факты

Владимир Васильевич известен тем, что очень строго подходит к выбору сценариев. Отказывает достаточно часто, но, если уж соглашается на съемки, можно быть уверенным: кино получится.

74-летие актер отмечает в разгар съемочного процесса: в конце февраля он начал сниматься в спортивном фильме - байопике про знаменитую лыжницу Елену Вяльбе, которая завоевала пять золотых медалей из пяти возможных на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии в 1997 году. Фильм под названием «Белый снег» и расскажет об этих реальных событиях.

- Я играю деда Елены Вяльбе. По дедушкам пошел, - шутит Владимир Гостюхин. - Думаю, интересное кино должно получиться. Но что дальше в плане съемок - пока неизвестно. В нашей профессии по-разному бывает: то пусто, то густо. Я, например, отказался от двух проектов, потому что меня не удовлетворяла содержательная часть.

Уникальная работа

- Чем тогда будете заниматься, если нет съемок?

- Я принимаю участие в антрепризе «Невеста напрокат». Как правило, 90% антреприз - это халтура, а у нас очень хороший спектакль - человечный, пронзительный, трогательный, смешной. И хорошая актерская команда подобралась: Леночка Проклова, моя партнерша, и молодые актеры блестяще работают. Мы очень много гастролируем, в том числе за границей. Всегда показы проходят с колоссальным успехом.

Когда есть свободное время, набираюсь сил у себя на даче: очень люблю это место, называю его «мой небольшой белорусский рай»!

И еще жду премьеры на большом экране фильма «Красный призрак», в котором сыграл главную роль. Это военная история. Мой герой - проводник, который выводит окруженцев окольными путями через линию фронта к своим частям. Я, когда озвучивал фильм, был поражен, какая это уникальная работа: я такого кино еще не видел. Я вдруг понял, почему мы победили в войне! Впервые явно осознал, прочувствовав сюжет фильма. Я не ожидал, что так мощно сработает режиссер, а он молодой человек - Андрей Богатырев.

Мне очень нравится, что в этой картине нет всех этих современных технических штучек, спецэффектов - если только за редким исключением. История по стилистике и по существу напомнила мне фильмы Ларисы Шепитько, особенно «Восхождение», в котором я снимался. По жесткости, по правде кадра, глубинной проработке характеров.

- Владимир Васильевич, вы никогда не скрывали, что если вам что-то не нравится, есть какое-то непонимание с режиссерами, то молчать вы не будете…

- Да, у меня бывали столкновения - с Никитой Михалковым, Вадимом Абдрашитовым... Но так бывает редко. Я могу взорваться от внутреннего перенапряжения, эмоциональной переполненности или когда происходит какое-то непонимание - тогда, как говорится, искры летят. Но все же в 99% случаев, когда я снимался, мы с режиссерами очень хорошо друг друга понимали.

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Нужны сюжеты

- Вы сказали, что отказались от нескольких кинопроектов. А что не понравилось? И какого кино, на наш взгляд, сегодня не хватает?

- Очень нужны интересные сюжеты про человеческие судьбы. Не дешевая, пустая «развлекуха», а кино про людей, про то, как вскрываются насущные проблемы современности. Если этого нет - отказываюсь.

- Лично вас какие современные проблемы задевают за живое, про которые бы вы хотели увидеть кино?

- Я еще раз акцентирую внимание на том, что хочу видеть кино про простых людей: с какими страстями они живут, с какими трудностями сталкиваются, что приносит им радость и причиняет боль… Много таких фильмов снимали в советское время, впрочем, и сейчас иногда появляется подобное кино. Редко, но появляется. Недавно в Минске снимала сериал «Сильная слабая женщина» режиссер Екатерина Двигубская: в нем приняли участие многие белорусские актеры, и работали они замечательно! Очень интересная история о любви, дружбе, предательстве - о вечных темах; прекрасная драматургия; отличный актерский состав!

Идеи без денег

- А вы сами не хотите возобновить режиссерский опыт?

Единственное, мне удалось снять только свою дебютную картину «Ботанический сад» и поставить несколько спектаклей в Театре-студии киноактера. Знаете, как появился спектакль «Механический человек»? Я на одном из мероприятий, где присутствовали бизнесмены, в шутку сказал: «У меня есть замечательная пьеса и идея. Может, кто-нибудь пожертвует на постановку хорошего спектакля?». В перерыве ко мне подошли люди и спросили: «Сколько примерно вам надо?». Я назвал сумму. «Хорошо», - сказали они и дали часть денег. Вторую половину суммы я вложил из своих средств. Это было лет десять назад. До сих пор «Механический человек» пользуется у зрителей успехом, чему я безмерно рад. В главной роли блистает Владимир Андреевич Мищанчук, он любит эту работу, и это очень приятно.

На все остальные хорошие идеи я просто не смог найти денег. К сожалению, такое кино, которое я хотел бы снять, современному кинематографу не нужно. Но я всегда буду поддерживать тех, у кого есть интересные мысли, особенно если они касаются современной Беларуси. Мы должны научиться рассказывать о себе сами. Для этого есть все возможности. Нужно только захотеть, и не только творцам.

ДОСЬЕ

Народный артист Беларуси Владимир ГОСТЮХИН родился 10 марта 1946 г. в Свердловске. Увлёкшись театром, уехал в Москву. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского в 1970 г. Был призван в ряды в Советской Армии, служил в Таманской гвардейской дивизии. Работал в ЦАТСА, шесть лет мебельщиком-реквизитором, играл в спектаклях театра.

С 1982 года - актёр Минского Театра-студии киноактёра.

Снимался в фильмах «Восхождение», «Хождение по мукам», «Охота на лис», «Возьму твою боль», «Знак беды», «Левша», «Сын за отца», «Дальнобойщики», «Оттепель» и многих других.