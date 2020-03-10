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Без паники! Что надо знать о коронавирусе, чтобы не очень бояться

10.03.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новости о расползании коронавируса по планете заняли верхние строчки в сводках новостей, власти разных стран вводят карантин, и кое-где все это уже заставляет людей вести себя не слишком рационально - например, скупать туалетную бумагу.

Без паники! Что надо знать о коронавирусе, чтобы не очень бояться
ВВС напоминает, что надо знать о коронавирусе, чтобы не начать бояться его больше, чем следовало бы.

Отмахнуться от новой опасной заразы, конечно, нельзя - и власти разных стран, очевидно, совершенно правы, когда вводят превентивные и зачастую жесткие меры.

Но и паниковать совершенно незачем. Лучше воспользоваться поводом и вспомнить о личной гигиене.

Мы все умрем? Нет

Медики сообщают, что смертность от Covid-19 - на порядок больше, чем от обычного гриппа. Но стоит обратить внимание на абсолютные числа и другие детали.

Американский исследовательский Университет Джонса Хопкинса составил интерактивную и довольно оперативно обновляемую карту распространения коронавируса.

Эти данные, собранные американцами, напоминают, в частности, о том, о чем сравнительно редко пишут в новостях: больше половины заразившихся (более 63 тысяч человек) уже выздоровели.


Примерно у 80% учтенных больных болезнь протекает в легкой форме.

По состоянию на начало дня во вторник в мире было зарегистрировано больше 113 тысяч случаев (в том числе 81 тысяча в Китае), умерших - чуть более 4000 (в том числе больше 3000 - в Китае). Смертность, таким образом - примерно 3,5%.

О том, что подавляющее большинство умерших - это очень пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, а для молодых риск умереть от коронавируса близок к нулю, написано уже довольно много.

Кроме того, оценивая уровень смертности, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Медики говорят, что у некоторых зараженных болезнь протекает настолько легко, что они сами могут ее не заметить, приняв за обычную легкую простуду. Когда и если удастся выявить и посчитать этих переболевших, то процент смертности может сильно упасть.

Главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти, например, предполагает, что в итоге смертность окажется в районе 1%.

И что же делать?

По наблюдениям медиков на данный момент, новый вирус можно подхватить воздушно-капельным путем при близком общении - если человек стоит меньше чем в двух метрах от вас и чихает (или говорит, слегка брызжа слюной) в вашу сторону.

Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности (ручка двери или поручень эскалатора в метро) - на таких поверхностях он выживает двое суток или даже дольше.

Поэтому медики рекомендуют часто и тщательно, не меньше 20 секунд, мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать руками лицо. Последнее на самом деле почти невозможно: большинство людей прикасаются к лицу непроизвольно, поэтому остается чаще мыть руки.

В Китае и в Восточной Европе еще в январе особенно популярен стал миф о том, что от нового вируса помогает алкоголь. Его развенчали тогда же; алкоголь только угнетает иммунную систему и лучше использовать его для дезинфекции рук и поверхностей. Только концентрация спирта в растворе должна бы быть от 60%, а напитки такой крепости встречаются довольно редко.

Как понять, не заболел ли я?

Если коротко, то единственный способ - лабораторный тест.

У большинства заболевание начинается с сухого кашля и температуры, насморк появляется только примерно у 5%.

Так или иначе, тем, кто заподозрил у себя Covid-19, врачи и власти многих стран либо рекомендуют, либо прямо предписывают не идти к врачам (чтобы никого не заразить), а позвонить им.


Когда создадут вакцину?

Ученые стараются как могут, но процедура создания и тестирования новых лекарственных средств такова, что в лучшем случае вакцину ожидают через год. К этому времени нынешняя вспышка, как предполагают эксперты, скорее всего, уже пройдет.

Но вакцина - это средство профилактики, а пока ее нет, врачи на практике выясняют, как действуют на больных уже существующие противовирусные препараты. 

В течение ближайших недель, когда накопится достаточный массив данных, медики надеются понять, чем лучше всего лечить хотя бы тех, у кого Covid-19 протекает в наиболее тяжелых формах.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости о расползании коронавируса по планете заняли верхние строчки в сводках новостей, власти разных стран вводят карантин, и кое-где все это уже заставляет...
 
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