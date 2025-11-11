Жилой дом или бутик-отель? Показываем необычную минскую шестиэтажку, метр в которой стоит от 5000 долларов

На данный момент все здания комплекса сданы в эксплуатацию. Первое из них ввели в строй еще 4 года назад, а недавно были закончены работы по строительству самого впечатляющего дома ЖК, получившего название «Объект 6».

– Это эксклюзивный жилой дом, который мы называем флагманом и финальной точкой нашего комплекса «Комфорт парк». В нем всего 6 этажей, 2 подъезда и 33 резиденции со свободными планировками. Метраж резиденций составляет от 113 до 230 метров. В придачу к каждой из них идет просторная терраса с видом на окрестности. Площадь самой маленькой террасы составляет 14 квадратных метров, самой большой – 45, – рассказывают в компании «Строминвест».