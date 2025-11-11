|
Жилой дом или бутик-отель? Показываем необычную минскую шестиэтажку, метр в которой стоит от 5000 долларов
11.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Этот эффектный дом на улице Грибоедова невозможно не заметить. Особенно эпично здание из кортеновской стали (ниже расскажем, что это такое) выглядит осенью. Сейчас финальный дом ЖК «Комфорт парк» сдали в эксплуатацию, и тут уже начались продажи квартир. Несмотря на высокую для Минска стоимость, дом премиум-класса вызывает немалый интерес у потенциальных новоселов. Как говорит застройщик, аналогов эксклюзивному дому под лаконичным названием «Объект 6» в столице просто нет. Realt посмотрел на свежую
Напомним, что жилой комплекс «Комфорт парк вырос на месте частного сектора в районе улицы Тимирязева. Надо сказать, что за прошедшие несколько лет здешний пейзаж поменялся кардинально. Место старых двухэтажек и частных домов заняли многоэтажки с закрытой территорией, модными клумбами и современными дворами. Над освоением участком работала группа компаний «Строминвест». Этот застройщик известен тем, что продает только готовые дома.
На данный момент все здания комплекса сданы в эксплуатацию. Первое из них ввели в строй еще 4 года назад, а недавно были закончены работы по строительству самого впечатляющего дома ЖК, получившего название «Объект 6».
– Это эксклюзивный жилой дом, который мы называем флагманом и финальной точкой нашего комплекса «Комфорт парк». В нем всего 6 этажей, 2 подъезда и 33 резиденции со свободными планировками. Метраж резиденций составляет от 113 до 230 метров. В придачу к каждой из них идет просторная терраса с видом на окрестности. Площадь самой маленькой террасы составляет 14 квадратных метров, самой большой – 45, – рассказывают в компании «Строминвест».
В компании говорят, что несмотря на санкционные ограничения, в доме удалось завершить работу на том уровне, который задали в начале проекта. Для возведения и отделки здания на каждом этапе строительства использовались премиальные материалы европейского производства.
– Наверняка, вы уже видели наш фасад из финской кортеновской стали? Для его создания используется холоднокатанный кортен, который обрабатывается специальным составом, запускающим процесс патинирования. Сталь вступает в живой "диалог" с воздухом, влагой, солнцем. Потом патина стабилизируется, а готовые панели монтируются на фасад. Это красивая и долгоиграющая история. Кортен сейчас — трендовая тема в мировой архитектуре. В неизменном виде он может простоять очень долго
Еще одна фишка дома — панорамное остекление от немецкой компании Schüco.
— Мы делали его на заказ специально под «Объект 6». Такого остекления больше нет нигде в городе. Высота оконного полотна у нас — 3,3 метра, ширина каждой оконной створки — 2 метра. Ультратонкие переплеты превращают окна в раму для пейзажа. Для сохранения приватности предусмотрены наружные шторы с плетением в форме сот от фирмы «Алютех». С улицы такие шторы полностью скрывают интерьер, но не мешают обзору изнутри. Управляются шторы специальным пультом.
Эксклюзивный дом будет иметь и свой клуб резидентов. Благодаря этой опции, как считают в компании, будет формироваться коммьюнити жильцов.
– На территории клуба предусмотрена гостиная с кинотеатром и мини-кухней, тренажерный зал с практически бесшумными премиальными тренажерами, зона йоги, сауна, а также переговорная комната с библиотекой и камерные переговорные капсулы для 2-3 человек. Пользоваться клубом резидентов смогут только жильцы «Объекта 6» и их гости. Для других жителей комплекса он будет закрыт.
В каждом подъезде новостройки будет свое просторное лобби с зоной ожидания и стойкой рецепции со встроенными экранами, на которых будет транслироваться актуальная информация от обслуживающей организации. Консьерж-сервис в доме будет работать круглосуточно.
— Когда мы задумывали сам проект, то за основу брали концепцию бутик-отеля. Учитывая, что в доме всего 33 резиденции, мы вполне сможем обеспечить нашим резидентам высочайший уровень сервиса.
А что по стоимости?
Продажа жилых помещений в доме уже началась. В компании «Строминвест» отмечают, что часть резиденций была куплена и забронирована еще до старта продаж. Стоимость квадратного метра сейчас начинается от 5000 долларов. Резиденции продаются без отделки, но в качестве подарка покупателям будут предложены готовые планировочные решения под несколько сценариев жизни. А для того, чтобы новоселы разобрались со всеми возможностями встроенной инженерии, управляющая компания на этапе ремонта будет безвозмездно оказывать собственникам консалтинговые услуги.
– Мы подготовили инженерную базу, благодаря которой в квартирах можно воплотить самые эксклюзивные решения. Условно говоря, тут возможно все: от домашнего хамама до кинотеатра.
Еще один проект застройщика «Строминвест» – это жилой комплекс «Вершина» на окраине Минска. Дома здесь также поступают в продажу только в готовом виде. Кстати, скоро тут состоится старт продаж очередной многоэтажки. Следите за новостями.
