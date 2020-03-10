ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая о движении денежных средств

10.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

Налоговые органы информируют о том, что не позднее, чем 31 марта года, следующим за отчетным, белорусские организации обязаны представлять в налоговые органы информацию о движении денежных средств по открытым ими счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь.

Информацию о корреспондентских счетах представлять не требуется.

Подаются данные в налоговый орган по месту постановки организации на учет (пункт 1.10 статьи 22 Налогового кодекса РБ).

Форма для представления утверждена в приложении 348 постановления МНС РБ от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».

Отправить эту информацию в налоговый орган можно в электронном виде при помощи информационной системы APM «Плательщик», где во вкладке «Заявления» находится форма для заполнения «Сообщение о движении денежных средств по открытым счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь», которую и необходимо заполнить.

ВАЖНО: по каждому имеющемуся в банке-нерезиденте счету заполняется отдельное сообщение.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Пинску

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговые органы информируют о том, что не позднее, чем 31 марта года, следующим за отчетным, белорусские организации обязаны представлять в налоговые органы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика