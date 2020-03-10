Налоговая о движении денежных средств

Источник материала: Пинский Вестник

Налоговые органы информируют о том, что не позднее, чем 31 марта года, следующим за отчетным, белорусские организации обязаны представлять в налоговые органы информацию о движении денежных средств по открытым ими счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь.

Информацию о корреспондентских счетах представлять не требуется.

Подаются данные в налоговый орган по месту постановки организации на учет (пункт 1.10 статьи 22 Налогового кодекса РБ).

Форма для представления утверждена в приложении 348 постановления МНС РБ от 26.04.2013 № 14 «Об осуществлении налоговыми органами административных процедур и установлении форм документов».

Отправить эту информацию в налоговый орган можно в электронном виде при помощи информационной системы APM «Плательщик», где во вкладке «Заявления» находится форма для заполнения «Сообщение о движении денежных средств по открытым счетам в банке и иной кредитной (финансовой) организации за пределами Республики Беларусь», которую и необходимо заполнить.

ВАЖНО: по каждому имеющемуся в банке-нерезиденте счету заполняется отдельное сообщение.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Пинску