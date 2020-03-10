|
Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ «Каменецкая ЦРБ»
10.03.2020 11:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
График проведения Дней донора УЗ «Каменецкая ЦРБ» на 2020 год
Перечень документов для участия в безвозмездном донорстве:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
График проведения Дней донора УЗ «Каменецкая ЦРБ» на 2020 год № п/п Дата Организация Город 1 Сообщение Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)