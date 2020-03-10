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Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ «Каменецкая ЦРБ»

10.03.2020 11:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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График проведения Дней донора УЗ «Каменецкая ЦРБ» на 2020 год

№ п/п Дата Организация Город
1 17 марта Высоковская ГБ,
УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база		 Высокое
2 16 апреля УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база Каменец
3 18 июня Высоковская ГБ,
УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база		 Высокое
4 21 июля УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база Каменец
5 22 сентября Высоковская ГБ,
УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база		 Высокое
6 20 октября УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база Каменец
7 22 декабря Высоковская ГБ,
УЗ «Каменецкая ЦРБ» – база		 Высокое

Перечень документов для участия в безвозмездном донорстве:

  1. Паспорт лица, участвующего в безвозмездном донорстве.
  2. Одна фотография 3х4 человека, участвующего в безвозмездном донорстве.
  3. Выписка из медицинских документов (форма 1 мед/у-10), утверждена постановлением МЗ РБ от 9.07.2010 г. №92), в которой должны содержаться данные о перенесенных заболеваниях, результаты общего анализа крови, общего анализа мочи, ФЛГ (давность – не более одного года), осмотр акушера-гинеколога (для женщин) (давность – не более одного года).
  4. Оригинал результата общего анализа мочи (давность анализа – не более 3 дней).
Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ «Каменецкая ЦРБ»

Author: Редактор сайта

Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ «Каменецкая ЦРБ»

Редактор сайта

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График проведения Дней донора УЗ «Каменецкая ЦРБ» на 2020 год № п/п Дата Организация Город 1 Сообщение Спаси жизнь — стань донором! График Дней донора в УЗ...
 
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