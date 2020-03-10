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В России назвали лучшие «умные» часы. На первом месте - не Apple Watch
Источник материала: Tut.by
«Роскачество» определило «самые функциональные умные часы» и составило их рейтинг. Об этом
Представители организации заявили, что для сравнения моделей использовалось 237 показателей. Пока специалисты успели протестировать 24 смарт-устройства. Ниже — первая десятка:
При тестировании специалисты «Роскачества» в числе прочего проверяли надежность и точность встроенных в часы датчиков, удобство использования и, например, время автономной работы. Не меньше внимания, судя по информации на официальном сайте организации, уделяли смарт-функциям девайсов. После этого эксперты разделяли веса показателей (в процентах) и исходя из этого делали выводы.
Ниже — цены некоторых из названных выше моделей:
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Представители организации заявили, что для сравнения моделей использовалось 237 показателей.
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