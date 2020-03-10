ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России назвали лучшие «умные» часы. На первом месте - не Apple Watch

10.03.2020 13:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Роскачество» определило «самые функциональные умные часы» и составило их рейтинг. Об этом говорится на официальном сайте организации.


Фото: pixabay.com

Представители организации заявили, что для сравнения моделей использовалось 237 показателей. Пока специалисты успели протестировать 24 смарт-устройства. Ниже — первая десятка:

  1. Garmin Forerunner 630
  2. Samsung Galaxy Watch Active 2 (40 мм)
  3. Apple Watch Series 4
  4. Samsung Galaxy Watch Active
  5. Garmin Vivoactive 3
  6. Garmin Vivoactive 3 Music
  7. Garmin Forerunner 45
  8. Samsung Galaxy Watch (42 мм)
  9. Garmin Forerunner 935
  10. Samsung Galaxy Watch (46 мм)

При тестировании специалисты «Роскачества» в числе прочего проверяли надежность и точность встроенных в часы датчиков, удобство использования и, например, время автономной работы. Не меньше внимания, судя по информации на официальном сайте организации, уделяли смарт-функциям девайсов. После этого эксперты разделяли веса показателей (в процентах) и исходя из этого делали выводы.

Ниже — цены некоторых из названных выше моделей:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители организации заявили, что для сравнения моделей использовалось 237 показателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль укрепился 10 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика